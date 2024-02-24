L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 467
Ecco un esempio, stessi dati, ma usando solo arima. Prevede gli ultimi 1000 valori dai primi 5712.
Codice e csv in atach.
Con rispetto.
Ho caricato lo script r leggermente corretto, ora ci sono alcune valutazioni di modelli in più e un paio di bug corretti.
r^2 su dati di allenamento: 0,8742684
r^2 sui dati di prova: 0,8150772
r^2 sui dati di test, calcolato per l'aumento dei prezzi (diff): -0,8990404 (arima predice borchie molto grandi, anche se la direzione in generale è corretta, ma la previsione dell'aumento dei prezzi è molto più grande del necessario, r^2 è completamente rovinato da questo)
accuratezza della previsione della direzione di crescita del prezzo sui dati di prova: 0.7257257
Saluti.
I residui sono autocorrelati, il che non va bene. Beh, potete vederlo voi stessi...
OOO Ed ecco il nostro amato Trickster!!!! Beh, hai le mani piene di poo???? Ecco una scusa per lanciarli in giro....
Per quanto riguarda il fatto che l'ottimizzatore di Reshetova venga riqualificato o meno. Ecco uno screenshot che ho postato ieri in uno dei gruppi forex..... Il blu indica il periodo di ottimizzazione, il verde i contratti a termine. Ma non c'è la possibilità di inviare i dati e risulta che dall'inizio dell'anno ha funzionato bene.... E tu dici riqualificazione, devi solo essere in grado di addestrare....
Ora cosa direte del sovrallenamento????
Correzione di ingresso per i dati di uscita, forse la percentuale di precisione della previsione aumenterà.
Saluti.
Se si confrontano le previsioni nell'articolo e queste, si può vedere che le tendenze previste coincidono perfettamente in entrambi i modelli, ma nell'articolo il modello è molto meglio nel cogliere i picchi bruschi. E l'arima - con picchi di prezzo come la fortuna vuole, e quelle "sfortune" causeranno i maggiori drawdown. Inoltre nelle proprietà del modello si può vedere che la stagionalità non è usata. Finora l'articolo sta vincendo :(
Ci vuole ancora molta intuizione di Arim per impostare correttamente i limiti di ricerca dei coefficienti ar,i,ma e far cercare al modello i parametri stagionali.
Sto parlando con dei professionisti... Chi è davvero esperto di MKUL4, non faccia domande o, come ha detto Cloth, lo programmerò io... Questo è esattamente ciò di cui avete bisogno.
Ho bisogno di un Expert Advisor che garantisca l'apertura e la chiusura degli ordini secondo la logica. Per una persona esperta questo è un lavoro di 3 ore in tempo reale... ... saremo d'accordo e lo faremo. Non è davvero difficile e veloce scriverlo, basta avere una VERA esecuzione con la gestione di tutti gli errori del server, con le pause, ecc. Questo sarà discusso nel processo .... Nel mio turno, avvio questo EA su VPS e la copia dei segnali sarà organizzata. Sootvetstvenno può connettersi al progetto..... Maxim, tocxic, forexman77
Sono sempre stato convinto di questo, ed è sempre lo stesso, tutto è fatto in fretta.
Come ho già detto ai miei clienti, non ci sono EA veloci, è solo un lavoro minuzioso:
1 dovete formalizzare il vostro TS e creare una specifica dei requisiti
2 tradurlo in codice comprensibile alla macchina
3 controllare gli errori nell'esecuzione della logica
4 controllare gli errori di esecuzione nel trading
5 apportare ulteriori modifiche in base agli errori identificati nella logica e nell'esecuzione
6 testarlo nel tester e sui dati reali
7 per completare l'Expert Advisor con le funzioni necessarie per lavorare sul conto reale
ecc.
La funzione del programmatore è solo (2,5) quella di tradurre i tuoi termini di riferimento nel linguaggio della macchina e, se trovi delle incongruenze nel suo lavoro con i tuoi termini di riferimento, correggi gli errori, e a questo punto, il lavoro del programmatore è finito; il tuo Expert Advisor sta lavorando secondo i tuoi termini di riferimento.
Tutto il resto è il tuo lavoro per creare, controllare e migliorare (aggiornare) il tuo EA.
Cordiali saluti.
P.S. può impiegare fino a mezzo anno per creare un normale Expert Advisor redditizio, o anche di più, se ne hai davvero bisogno.
Questo è sicuro.
E poiché il processo di progettazione in ogni fase richiede l'aggiunta di nuove funzionalità che non avrebbero potuto essere previste nella fase TOR o nelle fasi precedenti. Tutto sommato, risulta essere molto più complicato del previsto. In particolare riguarda le nuove strategie.
Sinceramente.