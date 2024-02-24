L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 462
E ho iniziato a interessarmi, ma ho intenzione di gestire un team di analisti e specialisti di ML, ho bisogno di essere consapevole di ciò che fanno.
Perché ti sei fermato?
C'era un Expert Advisor di tendenza. Aveva una foresta casuale che prendeva parte alla predizione delle tendenze. Non credo che ci siano tendenze future. Dovrei scambiare le deviazioni e questo è GARCH.
Quindi la decisione finale è basata sul "credere/non credere"... E voi credete a una merda chiamata GARCH. Beh, per ora . Ma potreste non farlo.
Allora, cosa fai?
Non credo a niente.
Quindi, PRIMA di testare cerco di ottenere la prova che il mio modello si comporterà allo stesso modo al di fuori del campione di test. GARCH è pieno di strumenti per questo. Non mi interessa un TS il cui comportamento futuro è indefinito.
Ma l'ideologia è radicalmente diversa dal MO.
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (trading e oltre)
Per aiutare teorici e praticanti:
Quindi hai già giocato con le impalcature per diversi anni. Ora padroneggerete il giocattolo GARCH - questo giocattolo vi basterà per molto tempo.
E non importa quanto radicalmente l'ideologia differisca da MO, avrete bisogno di aiuto in questo business.
L'abbiamo già sentito 500 volte :) È interessante vedere alcune immagini o risultati, non tutto è così complicato in questi modelli, un paio di mesi saranno sufficienti per capire se funziona o no.
Vorrei vedere un thread separato su questo metodo o articoli)
Il più accanito fan della previsione del futuro si sgonfia. Oracle non ha funzionato, ma i tentativi continuano.
Tutti i metodi delle macchine si basano sul ricordare la storia e applicarla al futuro. È così difficile capire che la storia non si ripete.
+
Le illusioni sono difficili da abbandonare per le persone.
alchimisti alla ricerca della pietra filosofale....
Ciao a tutti i guerrieri invisibili!
Nessuno ha ancora fatto un robot forex a rete neurale?
Credo di averlo già fatto. Ma sotto forma di un robot multicurrency.
Calcola di comprare il dollaro e vendere l'euro.