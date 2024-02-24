L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 430
RF dà sempre meno errori di quasi tutti i modelli MO semplici, MLP invece dà l'errore maggiore come regola... Forse non so come cucinarlo, ma sembra che sia effettivamente peggiore e più lento, cosa di cui ho trovato conferma qui da San Sanych
Quindi, se si sceglie tra i classificatori semplici, allora è sicuramente RF
probabilmente un forester già in esperienza, non ho ancora padroneggiato il boosting )
Per quanto riguarda l'accuratezza e il loglose naturalmente non lusingare te stesso (se si prende targetets nello stile di Alesha), la differenza non è grande tra XGB e solo una foresta, ma la velocità è molto bella, come 150-200k punti con 30 chip e 5 targetets, imparare per ~ 3 min, la velocità di apprendimento è paragonabile al parsing ed estrazione di caratteristiche da righe.
compagni, dove posso ottenere dati FX, minuti, se ci sono secondi per l'anno, offerte, richieste, major, metalli di base, indici del petrolio?
Il diavolo non è così cattivo come lo si vuol far credere.
Non è troppo difficile, iniziate con questi pochi articoli(1, 2, 3, 4). Non funzionerà tutto in una volta e non avrà senso, ma sarà utile.
Buona fortuna
Grazie! Sono buoni articoli.
Dove posso ottenere dati FX normali, minuti, secondi all'anno, offerte, richieste, major, metalli di base, indici del petrolio?
La domanda è inadeguata, le quotazioni vi sono fornite dal vostro broker, ogni broker ha le sue, non potrete beneficiare delle quotazioni di un altro broker, è come guardare le carte di un altro tavolo quando si gioca a poker. Se il concessionario sospetta che tu stia imbrogliando in qualche modo, usando citazioni da altre fonti, sarai punito per questo.
PS: Circa lo stesso vale per tutti i tipi di shenanigans di analisi non tradizionali, l'uso deliberato di apprendimento automatico, HFT e simili, questo è chiamato "tossicità", il cliente dovrebbe giocare a caso in media e se commercia costantemente nel plus, questo è estremamente non normale, dentro, barare.
La domanda non è adeguata.
L'argomento è inadeguato, le domande di conseguenza. Il trading è prima di tutto psicologia, capire le persone, anticipare le azioni dei politici e dei grandi uomini d'affari, non il metodo dei minimi quadrati.
Va bene, Vasily. Dimmi come si apre un commercio???? Sulla base di cosa? Supponiamo che sia un giorno di trading, che abbiate selezionato il vostro TF e che siate pronti ad entrare in azione. Quindi la domanda è: in quali circostanze si apre un accordo?