L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3281
correlazioni incrociate non normalizzate )cross-covarianza.
È necessario il metodo Pearson.
Beh, avete bisogno di Pearson.
Non sono sicuro di come fare e ho sonno.
Qualcosa di simile.
Non so come fare e ho sonno.
qualcosa di simile
Sì, non è questo.
Giusto, sbagliato.
E' quasi qualcosa, cercalo, io vado.
Cercare di trovare rapidamente stringhe brevi simili in una stringa lunga.
Questa implementazione tramite Alglib impiega più di sei secondi per cercare stringhe brevi simili (300) nella milionesima stringa.
L'ho accelerato.
Risultato.
Ora in 300 millisecondi.
Ora tra 300 millisecondi.
Quando nessuna matrice può farlo.
300/1M non è fft, 30K/10M è fft.
Un risultato impressionante!
Ho preso un campione dal 2010 al 2023 (47k righe), l'ho diviso in 3 parti in ordine cronologico e ho deciso di vedere cosa sarebbe successo scambiando queste parti.
Le dimensioni dei sottocampioni sono: treno - 60%, test - 20% ed esame - 20%.
Ho fatto queste combinazioni (-1) - questo è l'ordine standard - cronologico. Ogni sottocampione ha il suo colore.
Ho addestrato 101 modelli con diversi semi per ogni serie di campioni e ho ottenuto il seguente risultato
Tutte le metriche sono standard, e si può notare che è difficile determinare il profitto medio dei modelli (AVR Profit), così come la percentuale di modelli il cui profitto supera i 3000 punti sull'ultimo campione che non ha partecipato all'addestramento.
Forse il tasso di successo relativo delle varianti -1 e 0 nella dimensione del campione di addestramento dovrebbe essere ridotto? In generale, sembra che Recall reagisca a questo.
Secondo voi, i risultati di queste combinazioni dovrebbero essere comparabili tra loro nel nostro caso? Oppure i dati sono irrimediabilmente obsoleti?