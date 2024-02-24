L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3344
Probabilmente il filtro classico è: if( Spred > 10 pt ){non fare trading o mark up}. Oppure non in pips, spread medio * 2 o *3.... *10.
Abbiamo bisogno di una buona previsione probabilistica per le serie, ma non così scadente come quella attuale (regressione quantile, per esempio). Non l'ho visto nell'articolo stesso, anche se l'elenco della letteratura sembra contenerlo.
C'è qualcosa di Yandex
come è facile drenare il TS sulle ore con la diffusione
Ad esempio, con uno spread di 7 punti sarà di 50/50.
E la variante redditizia guadagna in media solo 7 punti per operazione.
Sui conti ECN lo spread su EURUSD è di solito 0-5 (in media 3) + ~4 punti per la commissione. Cioè questa strategia funzionerà a 0 su ECN reale.
E gli swap sono ora -7.7 e +3.1 pts per alcuni trade saranno aggiunti per ogni rollover.
Spread + swap dovrebbero essere presi in considerazione nel markup. Forse il modello sarà migliore, perché non considererà alcune operazioni di successo durante l'addestramento.
E come si può tenere conto dello spread nel markup se in seguito viene dedotto da ogni transazione, indipendentemente dal markup?
Il markup deve quindi basarsi sul risultato finanziario. Aprire-chiudere la transazione e trasferire il risultato al markup. Questa è la variante esatta.
O sottrarre la variante peggiore, per EURUSD su ECN probabilmente 7-10pts, per altri forse di più, specialmente per i cross. + swap per ogni giorno.
Sui conti STD è ancora peggio.
Lo trasferisco al markup, dopo l'allenamento si sente ancora male sullo spread.
Che cosa vuoi? Stiamo quasi lavorando con la casualità. Non è come studiare la domanda di gelato in funzione della temperatura, come nel primo libro di Kozul, lanciato qui sei mesi fa)))))
Voglio lo zeekr 001.
Grazie, articolo interessante e di qualità con un'ampia letteratura.
Sembra che non considerino il tipo di incertezza che è interessante: la dipendenza probabilistica dell'output dagli attributi. Studiano altri due tipi di incertezza: le incertezze legate alle imprecisioni degli attributi e dei parametri. Dovremmo chiamare la nostra variante incertezza target per analogia).
Imho, nel nostro caso gli "errori di misura" degli attributi sono assenti in linea di principio, e l'incertezza dei parametri del modello è scarsamente separabile dalla nostra "incertezza target".