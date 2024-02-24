L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3274

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky #:

l'analogia del vostro hedge fund con un bilancio negativo

a proposito, quali sono le azioni che portano a un bilancio negativo nel corso?

Non c'è bisogno di preoccuparsi.

è quando si preleva più del proprio deposito ;)

e dato che il margine non è ancora a zero, il trading continua (gratuitamente!!!), strano eh? ;)))

 
Maxim Dmitrievsky #:

l'analogia del vostro hedge fund con un bilancio negativo

L'ho scritto perché qualcuno si rendesse conto del tipo di funzione trovata da Neira.

ha trovato una funzione chiamata il graal del tester, cioè una funzione di short stop!
[Eliminato]  
Renat Akhtyamov #:

a proposito, quali azioni comportano un saldo negativo nel corso?

Non c'è da preoccuparsi.

è quando si preleva più dell'importo del deposito ;)

e dato che il margine non è ancora a zero, il trading continua (gratuitamente!!!), strano eh? ;)))

un sacco di posizioni nel lotto che mangiano swap nel tempo

 
Maxim Dmitrievsky #:

molte posizioni nel blocco che consumano lo swap nel tempo.

Confrontatelo con il risultato precedente.


Si chiama matematica finanziaria.

Se la matematica è buona, allora lo swap è in un certo senso fuori strada (tenuto in considerazione).

[Eliminato]  
Renat Akhtyamov #:

confrontare con il risultato precedente

Non è interessante. O si scrive su un argomento o almeno su qualcosa di sostanziale, o si va per le brevi...

Nessuno è interessato a leggerlo.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Non è interessante. O si scrive su un argomento, o almeno su qualcosa di sostanziale, o si va per i brief

Ho scritto sull'argomento.

tester grail perché ne parli?

Ho detto sopra, non fare pips.

I trade dovrebbero essere di una settimana, diciamo.

allora sarà interessante da leggere.

Inoltre, tu stesso hai parlato del mio saldo negativo, quindi ho risposto.

e tu dovresti andare a comprare biancheria intima, non io.

Io sto bene ;))))

[Eliminato]  
Renat Akhtyamov #:

Ero in tema.

tester grail perché ti intrometti?

Ho detto sopra, non fare pips.

I trade dovrebbero essere di una settimana, diciamo

allora sarà interessante da leggere.

Inoltre, lei stesso ha parlato del mio saldo negativo, quindi ho risposto.

Ok, Maestro.

[Eliminato]  
iniziare a scrivere memorie su come hai incasinato il forex e venderle, non sprecare te stesso
 
Maxim Dmitrievsky #:
inizia a scrivere le tue memorie su come hai incasinato il forex e vendile, non sprecarti.

Perché?

È un hobby, solo per te stesso.

Inoltre, l'obiettivo di aumentare il vostro deposito di 1000 volte non è ancora stato raggiunto.

[Eliminato]  
Renat Akhtyamov #:

Perché?

È un hobby, solo per me stesso.

Inoltre, l'obiettivo di aumentare di 1.000 volte il deposito non è ancora stato raggiunto.

Per qualche motivo, pensate che il vostro hobby sia il più eccitante.

1...326732683269327032713272327332743275327632773278327932803281...3399
Nuovo commento