L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3274
l'analogia del vostro hedge fund con un bilancio negativo
a proposito, quali sono le azioni che portano a un bilancio negativo nel corso?
Non c'è bisogno di preoccuparsi.
è quando si preleva più del proprio deposito ;)
e dato che il margine non è ancora a zero, il trading continua (gratuitamente!!!), strano eh? ;)))
un sacco di posizioni nel lotto che mangiano swap nel tempo
molte posizioni nel blocco che consumano lo swap nel tempo.
Confrontatelo con il risultato precedente.
Si chiama matematica finanziaria.
Se la matematica è buona, allora lo swap è in un certo senso fuori strada (tenuto in considerazione).
Non è interessante. O si scrive su un argomento o almeno su qualcosa di sostanziale, o si va per le brevi...Nessuno è interessato a leggerlo.
Ho scritto sull'argomento.
tester grail perché ne parli?
Ho detto sopra, non fare pips.
I trade dovrebbero essere di una settimana, diciamo.
allora sarà interessante da leggere.
Inoltre, tu stesso hai parlato del mio saldo negativo, quindi ho risposto.
e tu dovresti andare a comprare biancheria intima, non io.
Io sto bene ;))))
Ok, Maestro.
inizia a scrivere le tue memorie su come hai incasinato il forex e vendile, non sprecarti.
Perché?
È un hobby, solo per te stesso.
Inoltre, l'obiettivo di aumentare il vostro deposito di 1000 volte non è ancora stato raggiunto.
Per qualche motivo, pensate che il vostro hobby sia il più eccitante.