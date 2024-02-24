L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3276
E' più o meno così... che ve ne pare?
Oops, è così
Saluti, sala macchine!
Ho anche creato una potente rete neurale.
L'ho addestrata per il volo di pounddoll e per il volo normale.
Posso vedere la cronologia degli scambi in modo da vedere le operazioni?
posso vedere la cronologia del trading in modo da poter vedere le operazioni?
Mi sono allenato su pounddoll e va bene... Ma non c'è molto storico.
Ma sono contento.
Ora sto facendo in modo che la rete neurale si alleni da sola mentre fa trading.
Dovremmo avere un bot intelligente e non dobbiamo allenarlo ogni settimana.
Si tratta di una demo? (stop 5-10 pips)
Vedo.
ma come addestrarlo in modo che mangi pips di 100 punti a 4 cifre, è possibile?Cioè, allontanarsi dai pip.
sulla strategia ansables
https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/
----------------------------------------
Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una metrica di riqualificazione della strategia per sapere se la strategia funzionerà o meno sui nuovi dati, tutto il resto è risolvibile....
----------------------------------------
Ho l'idea di adottare diversi approcci per rilevare l'overtraining, il mio si basa su auto.arima, Prado "PBO". Ho un'idea per prendere diversi approcci per rilevare l'overtraining, il mio è basato su auto.arima, Prado "PBO", qualcos'altro forse, gettarli come predittori e insegnare ad AMO a prevedere la probabilità di overtraining e farne una metrica.
In alternativa.
Estremamente interessante. Il sovrallenamento è il secondo pilastro di MO. Il primo è quello di eliminare i predittori dalla spazzatura, il più semplice. Ma c'è un terzo pilastro, il guardare avanti. Qui non si pensa affatto.