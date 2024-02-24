L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3276

mytarmailS #:
E' più o meno così... che ve ne pare?

Che cos'è o[0]?
Oh, tutto.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Oops, è così
))
 

Saluti, sala macchine!

Ho anche creato una potente rete neurale.

L'ho addestrata per il volo di pounddoll e per il volo normale.


 
Alexander Ivanov #:

Posso vedere la cronologia degli scambi in modo da vedere le operazioni?

 
Renat Akhtyamov #:

Mi sono allenato su pounddoll e va bene... Ma non c'è molto storico.

Ma sono contento.

 

Ora sto facendo in modo che la rete neurale si alleni da sola mentre fa trading.

Dovremmo avere un bot intelligente e non dobbiamo allenarlo ogni settimana.

 
Alexander Ivanov #:


Si tratta di una demo? (stop 5-10 pips)

 
Renat Akhtyamov #:

Si.

 
Alexander Ivanov #:


Vedo.

ma come addestrarlo in modo che mangi pips di 100 punti a 4 cifre, è possibile?

Cioè, allontanarsi dai pip.
 
mytarmailS #:

sulla strategia ansables

https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/

----------------------------------------

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una metrica di riqualificazione della strategia per sapere se la strategia funzionerà o meno sui nuovi dati, tutto il resto è risolvibile....

----------------------------------------

Ho l'idea di adottare diversi approcci per rilevare l'overtraining, il mio si basa su auto.arima, Prado "PBO". Ho un'idea per prendere diversi approcci per rilevare l'overtraining, il mio è basato su auto.arima, Prado "PBO", qualcos'altro forse, gettarli come predittori e insegnare ad AMO a prevedere la probabilità di overtraining e farne una metrica.

In alternativa.

Estremamente interessante. Il sovrallenamento è il secondo pilastro di MO. Il primo è quello di eliminare i predittori dalla spazzatura, il più semplice. Ma c'è un terzo pilastro, il guardare avanti. Qui non si pensa affatto.

