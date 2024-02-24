L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3279
e non ho paura.
E questo è vero.
E giustamente.
Saranno notizie tristi dal mondo reale.
Sto cercando di trovare rapidamente stringhe brevi simili in una stringa lunga.
Risultato.
In più di sei secondi tale implementazione tramite Alglib cerca stringhe brevi simili (300) nella milionesima stringa. NumPy può farlo?
Cercare di trovare rapidamente stringhe brevi simili in una stringa lunga.
Risultato.
In più di otto secondi tale implementazione tramite Alglib cerca la milionesima stringa simile alla stringa breve (300). NumPy può farlo?
E come si valuta la matrice ottenuta? Non capisco il principio di tale valutazione.
Questa implementazione impiega più di sei secondi per cercare in Alglib una milionesima stringa simile a una stringa corta .
Anche io ho una media di circa 6 secondi.
Ho fatto diverse prove.
Ma l'ho fatto nel modo più consueto, non ho cercato soluzioni di scienza missilistica.
Che tipo di R hai?
R di Microsoft utilizza la bibbia di Intel per vettori e matrici....
regolare...
ma ho scritto la funzione in C++ in R.
ordinario
Mi chiedo se Microsoft R + intel = ponts o davvero più veloce?
Non l'ho mai provato, ma sono curioso anch'io.
Ma sono interessato a un aumento generale della velocità su qualsiasi azione, non solo su matrici e vettori.