Maxim Dmitrievsky #:
Continuate a quantificare 😵‍💫

Finalmente un consiglio valido!

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ecco il risultato - le ultime due colonne

In effetti, i risultati sono migliorati. Possiamo ipotizzare che più grande è il campione, migliore sarà il risultato della formazione.

È necessario provare ad allenarsi su 1 e 2 parti del campione di allenamento - e se i risultati non sono molto peggiori rispetto a 2 e 3 parti, allora il fattore della freschezza del campione può essere considerato meno significativo del volume.

Bene - l'addestramento è terminato, i risultati sono riportati nella tabella - le ultime due colonne.


Possiamo concludere provvisoriamente che il successo dell'addestramento dipende dalla dimensione del campione. Tuttavia, noto che i risultati del campione "-1p1-2" sono paragonabili, e persino migliori secondo alcuni criteri, con il campione "-1p2-3", mentre per il campione "0p1-2" i risultati sono due volte peggiori in termini di numero di modelli che soddisfano il criterio dato.

Ora ho eseguito un campione con cronologia invertita, in cui il campione train consiste nel campione iniziale exam+test+train_p3, mentre il campione test è train_p2 e l'exam è train_p1. L'obiettivo è vedere se è possibile costruire un modello di successo su dati più recenti che avrebbe funzionato 10 anni fa.

Quale pensate che sarà il risultato?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Bene - la formazione è terminata, i risultati sono riportati nella tabella - ultime due colonne.


Possiamo concludere provvisoriamente che il successo dell'addestramento dipende dalla dimensione del campione. Tuttavia, noto che i risultati del campione "-1p1-2" sono paragonabili, e persino migliori secondo alcuni criteri, con il campione "-1p2-3", mentre per il campione "0p1-2" i risultati sono due volte peggiori in termini di numero di modelli che soddisfano il criterio dato.

Ora ho eseguito un campione con cronologia invertita, in cui il campione train consiste nel campione iniziale exam+test+train_p3, mentre il campione test è train_p2 e l'exam è train_p1. L'obiettivo è vedere se è possibile costruire un modello di successo su dati più recenti che avrebbe funzionato 10 anni fa.

Quale pensate che sarà il risultato?

Ancora un po' e si otterrà il risultato più banale... o forse non si otterrà, ma si farà una scoperta che metterà sottosopra il mondo della ME!

Avanti così!

 
СанСаныч Фоменко #:

Ho scritto molte volte sul "potere predittivo dei predittori", che viene calcolato come la distanza tra due vettori.

Mi sono imbattuto in un elenco di strumenti per il calcolo della distanza:

Oltre a quello standard, che ha un proprio insieme di distanze, c'è un elenco di strumenti per il calcolo della distanza.

Bella costruzione
Ecco un compito senza input: ...
Quale pensate che sarà il risultato? 😀

Proprio come prima: ecco i valori delle caratteristiche senza le caratteristiche stesse.....

E poi scriverà: e nessuno ha indovinato, il risultato è questo 😁😁😁😁🥳
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ecco un compito senza input: ...
Quale pensate che sarà il risultato? 😀

Proprio come prima: ecco i valori delle caratteristiche senza le caratteristiche stesse.....

E poi scriverà: e nessuno ha indovinato, il risultato è questo 😁😁😁😁🥳

Max, non capisco perché mi prendi in giro.

Se non ci sono ipotesi - non dire nulla, se ci sono - dillo, tipo "il risultato farà schifo".

 
Aleksey Vyazmikin #:
...

Quale pensa che sarà il risultato?

Non lo so, ma sono curioso di saperlo.

 
СанСаныч Фоменко #:

Ancora un po' e si otterrà un risultato banale... o forse no, ma poi una scoperta che stravolgerà il mondo di ME!

Avanti così!

Quindi pensi che il numero di modelli sarà paragonabile nelle prime due colonne? Anche se sono due volte diverse. Siate più precisi sulla banalità, per favore.

Andrey Dik #:

Max, non capisco perché mi prendi in giro.

Se non ci sono ipotesi - non dire nulla, se ci sono - dirlo, come "il risultato farà schifo".

Ho scritto sopra di matstat. Prima di questo ho scritto di Kozul. Prima ancora ho scritto degli errori di Oracle (errori di markup), quando i dati sono marcati in un modo che non si capisce. Ciò che emerge assolutamente è la consapevolezza che i risultati variano a seconda della quantità e della durata dell'addestramento. Dipende dai dati, che non vengono forniti o descritti.
Gli errori di marcatura influenzano i risultati e i periodi di tempo. Quale pollo ha usato quale zampa per marcare con quale zampa sarà il risultato del pollo.

Qui si parla volentieri dei pilastri fondamentali dell'apprendimento: preelaborazione, quantizzazione, relazione tra perdenti e target.... Ma non si parla di quale zampa viene usata per la marcatura, destra o sinistra. Da questo dipende molto di più di tutto quanto detto sopra.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sopra ho scritto di matstat. Prima ancora ho scritto di kozul. Prima ancora ho scritto degli errori di Oracle (errori di markup), quando i dati sono marcati in modo incomprensibile. Ciò che emerge assolutamente è la consapevolezza che i risultati variano a seconda della quantità e della durata dell'addestramento. Dipende dai dati, che non vengono forniti o descritti.
Gli errori di marcatura influenzano i risultati e i periodi di tempo. Quale pollo ha usato quale zampa per marcare con quale zampa sarà il risultato del pollo.

Qui si parla volentieri dei pilastri fondamentali dell'addestramento, della preelaborazione, della relazione tra perdenti e target.... Ma non si parla di quale zampa viene usata per marcare, la destra o la sinistra. Dipende da questo più che da tutti gli altri elementi.

Beh, questa sembra già l'opinione di un professionista (se sia giusta o sbagliata è un'altra questione).
e non c'è bisogno di prendere in giro.
