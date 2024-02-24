L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 289

SanSanych Fomenko:

Si prevede una classe. L 'errore di predizione è tra il 25 e il 30%, ed è lo stesso nell'addestramento e fuori dal campione. il modello NON viene riqualificato.

Questo è molto cool, graal, voglio dire precisione 100% - errore = 70-75% su tale previsione è un peccato non spremere Sharp in 4-5, quindi se non hai accidentalmente sbirciato da nessuna parte allora vai per questo!
 

Ho finalmente iniziato tweeter, scaricato i messaggi (nella forma più elementare) per così dire "comprare carattere" e "vendere carattere" sull'eur, voglio vedere questi messaggi come una serie temporale sullo sfondo del grafico eur, ma non so come trasformare questi messaggi in una serie temporale e poi sincronizzare con l'euro, aiuto codice che capisce le funzioni temporali in R-ka...

Ho allegato il file RData qui sotto...

il file ha un foglio con due fogli :) uno con i messaggi "buy character" il secondo "sat"

visualizzare il tempo di ogni messaggio

li$buy.twits[[1]]$created
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"

messaggio stesso

li$buy.twits[[1]]$text
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"

Aiutami a visualizzare e sincronizzare gli euras, è molto interessante quello che può succedere

mytarmailS:

Aiutami a visualizzare e sincronizzare con l'euro, è molto interessante quello che può succedere.

Dr.Trader:

Quello che è venuto fuori, è venuto fuori :)

Grazie per il vostro aiuto!!!

Pensi che sia una coincidenza che il picco di "panico" abbia coinciso con l'inversione, perché ci sono stati ben 8 post in tutto quel panico :))))

 
Dato che non ho visto una risposta vigorosa alla mia domanda, dimostra ancora una volta che non capite in linea di principio cosa sia il mercato, il che è talvolta la ragione dei vostri fallimenti. A proposito, il mio articolo è stato accettato per l'editing. Se non conosco la differenza tra il mercato e quello reale, non posso dire che non so cosa fare. Ma per elevare lo status del ramo posso annunciare il risultato prima della pubblicazione dell'articolo. Allora, qual è il mercato? O piuttosto chi è un partecipante al mercato???? Sì market maker, grandi giocatori, piccoli portavoce, vari fondi.... tu rispondi e io ti dirò SÌ, è giusto. MA tutti questi partecipanti sono divisi in due categorie COMPRATORI e VENDITORI!!!!!!! Quando fanno transazioni tra di loro, formano il volume che spinge il prezzo, ma oltre al volume, abbiamo a disposizione anche informazioni sulla differenza tra acquirenti e venditori. Questo è noto come DELTA. Questo è ciò che fa cambiare il prezzo. Così come la ragione del risultato di molti TC. Ma è solo un segreto, spero che tu capisca :-)
 
mytarmailS:

Pensi che sia una coincidenza che il picco di "panico" abbia coinciso con l'inversione, perché ci sono stati ben 8 post in tutto questo panico :))))

Ora ho avuto il tempo di ricontrollare - ho preso i testi di quei tweet dal tuo file rdata.


22 2017-02-22 13:59:41 EUR/USD pressione di vendita si attenua vicino a 1,0500 maniglia come minuti Fed incombono https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "EUR/USD pressione di vendita si attenua vicino 1,0500 maniglia come minuti Fed incombono https://tco/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD La pressione di vendita di EUR/USD diminuisce vicino alla maniglia di 1,0500 mentre i minuti della Fed incombono https://t.co/jfaGQM4hsI S/R Levels https://t.co/3XxB9fiazN #E
25 2017-02-22 13:50:49 La pressione di vendita di EUR/USD diminuisce vicino alla maniglia di 1,0500 mentre i minuti della Fed incombono https://t.co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 EUR/USD pressione di vendita si attenua vicino a 1,0500 handle come minuti Fed incombono https://t.co/qpD3KWOYms
27 2017-02-22 13:45:37 EUR/USD pressione di vendita si attenua vicino a 1,0500 handle come minuti Fed incombono https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #Forex https://t.co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 La pressione di vendita di EUR/USD diminuisce vicino alla maniglia 1,0500 mentre i verbali della Fed incombono https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 La pressione di vendita di EUR/USD diminuisce vicino alla maniglia 1,0500 mentre i verbali della Fed incombono https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD SELLING AGAINST 1.0650 IS A GOOD TRADE TO 1.03 #RISKMANAGEMENT

I tweet verdi - lapressione di vendita si riduce- si traducono in "la pressione dei venditori sta scendendo". Questo è più che altro un segnale per un appartamento. E infatti, dicono, che il prezzo è rimbalzato da 1,05000 due barre fa, che non è una previsione ma una dichiarazione di fatto.
C'è solo un vero segnale di vendita, l'ultimo.
Qualche situazione strana in generale, dobbiamo guardare più situazioni con tali tweet torbidi e ulteriore sviluppo dei prezzi, il senso comune dice che avranno ragione il 50% delle volte.

 
Mihail Marchukajtes:
Il cosiddetto DELTA. Questa è la ragione del cambiamento di prezzo.
È un po' troppo ingenuo.
 
Dr.Trader:

Qualche situazione strana in generale, è necessario osservare più situazioni con tali tweet torbidi e ulteriore sviluppo dei prezzi, il senso comune dice che avranno ragione il 50% delle volte.

Hai bisogno di più tempo per scaricare, come non tre giorni ma qualche settimana, e poi guardare sul posto, le parole chiave stesse giocano anche un ruolo enorme, se si segna qualcosa di abbastanza comune ci tutti i tweet sarà generalmente solida pubblicità ... sei una sgualdrina.

Il problema è che non ho ancora capito come scaricare alcune settimane di tweet lì

 
Non mi aspetterei altrimenti ))
 
Combinator:
Sembra un po' troppo ingenuo.

Beh, ovviamente non è così semplice, bisogna prima sapere come applicarlo e non solo, anche il volume stesso, o meglio, cambiare il volume sarà una buona ragione. Io, usando un delta, non riesco a ottenere modelli abbastanza buoni, e non usarlo è come lanciare una moneta, potrebbe funzionare e potrebbe non farlo...

