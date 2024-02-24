L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 296

Nuovo commento
 
Qualcuno ha provato a lavorare con i diagrammi di ricorrenza? Potete leggerlo quihttps://habrahabr.ru/post/145805/, in particolare per sostituire i MO con i BP grezzi? potrebbe funzionare come opzione


x <- cumsum(rnorm(100))
ox <- outer(x, x, function (a, b) abs(a-b))


par(mfrow=c(1,3))
plot(x,t="l")
plot(ox,t="l")
image(ox)

ь

e altro da leggerehttp://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf

Нелинейная динамика и анализ временных рядов – обзор метода Recurrence plots
Нелинейная динамика и анализ временных рядов – обзор метода Recurrence plots
  • habrahabr.ru
Всем привет. В этом топике я хотел бы провести обзор относительно нового и довольно мощного метода нелинейной динамики – метода Recurrence plots или рекуррентного анализа в приложении к анализу временных рядов. А, кроме того, поделится кодом короткой программы на языке Matlab, которая реализует все нижеописанное. Итак, начнем. По долгу службы...
 
fxsaber:

Per favore, aiutatemi a trovare l'R-analogico.

Cosa c'è di sbagliato in R?
 
Andrey Dik:
Cosa c'è di sbagliato in R?
Nella descrizione della funzione, c'è un trattino dove si deve specificare l'R-analogico. Dubito che R non abbia una tale funzione stat. Per rimuovere il trattino, hai bisogno di un nome.
 
http://www.scilab.org/
Home - Scilab
Home - Scilab
  • Scilab Enterprises
  • www.scilab.org
Scilab Official Website
 
fxsaber:
Nella descrizione della funzione, c'è un trattino dove deve essere specificato l'R-analogico. Dubito che non esista una tale funzione stat in R. Per rimuovere il trattino, hai bisogno di un nome.

cor(x, y, metodo = 'pearson')
 
R:

cor(x, y, metodo = 'pearson')


Questo è completamente diverso. Non c'è uno schema

Descrizione
MQL5
R


Calcola i coefficienti di correlazione di Pearson, Spearman e Kendall
boolMathCorrelationPearson(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)
boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau)
boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)
corr()
Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее
Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее
  • 2016.10.06
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Рассмотрены функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а также дискретные биномиальное и отрицательное биномиальные распределения, геометрическое, гипергеометрическое и распределение Пуассона. Есть функции расчета теоретических моментов распределений, которые позволяют оценить степень соответствия реального распределения модельному.
 
fxsaber:

Per favore, aiutatemi a trovare un R-analogico.

"analogico" - è multiforme, infatti, dalla banale correlazione di Pearson, cioè il prodotto scalare normalizzato di due vettori come metrica di prossimità, al resto dell'arsenale dell'apprendimento automatico, con ricerca di caratteristiche rappresentative e classificazione non lineare.

IMHO ciò che non è così buono per i fan di R(r-astes), matlab, "maths", ecc, è che diventa assuefacente e dipendente da funzioni complesse di alto livello con un'interfaccia semplice e crea una comprensione errata di ciò che fanno, o piuttosto ciò che possono fare se si ha accesso a tutti i parametri e le budella, con una comprensione di cosa e come, non solo ciò che viene visualizzato nell'interfaccia e un articolo sulla hubra che tale merda esiste.

Io chiamo questo processo DE-ORTOGONALIZZAZIONE, o "coscienza a mosaico", quando si è costretti a riempirsi la testa non con l'essenza degli algoritmi, ma con migliaia di nomi di funzioni e parametri di alcune librerie. Ma considerando che né 100k né un cantiere di funzioni di alto livello non risolveranno tutti i problemi dei veri compiti di ingegneria, poiché ci sarà sempre qualcosa che deve essere modificato con un saldatore, questo modo di sviluppo è rischioso.

 
Lostesso vale per la correlazione:

"analogico" - la cosa è sfaccettata, infatti, dalla banale correlazione di Pearson, cioè il prodotto scalare normalizzato di due vettori, come metrica di prossimità

Il benchmarking mostra che R-corr è ordini di grandezza più lento, poiché le complessità algoritmiche sono molto diverse. Quindi non c'è quasi nessuna controparte in R che mostri caratteristiche di velocità normali.
 
fxsaber:


Non è affatto la stessa cosa. Non c'è uno schema.


...

apply(embed(pattern, length(signal)), 1, cor, y = signal, method = 'pearson')

1...289290291292293294295296297298299300301302303...3399
Nuovo commento