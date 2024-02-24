L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2881
Dopo una tale conclusione, mi taccio.)))))
Forza.!!!!!!!!!! È un nuovo anno! E questo è il punto di partenza?!
E sono a favore del machine learning nel nuovo anno per essere redditizio per i sognatori e non una delusione per i seguaci).
Capisco che dobbiamo distinguere con maggiore attenzione tra la lunghezza delle colonne e il numero delle colonne. Il primo equivale al numero di righe, il secondo alla lunghezza delle righe).
Tuttavia, con diverse lunghezze di riga, il concetto di colonna diventa un po' confuso: invece di una tabella rettangolare (dataframe), diventa rilevante il concetto di elenco di righe.
PS. Ho anche suggerito per semplicità di limitarci al caso in cui tutti i segni siano solo prezzi sulla sezione precedente (con lunghezza diversa)
Alexey, credo che tu lo sappia, ma forse no, quindi ti mostrerò come funzionano gli algoritmi che prendono in input fogli/vettori di lunghezza variabile .
Abbiamo un foglio con vettori di lunghezza variabile, un vettore == un'osservazione.
Cosa fa il modello, l'algoritmo "sotto il cofano" quando accetta questi dati? Li trasforma in una matrice.
Ma poiché la matrice è enorme per i dati reali, l'algoritmo trasforma i dati in una matrice rada efficiente dal punto di vista della memoria.
Quindi è ancora una matrice sotto il cofano). (dati attenti)
Se fossi stato un po' più intelligente, saresti stato zitto molto tempo fa.
Ciao Maxim!
Mi dispiace per lo spam e gli insulti.
Non succederà più.
E sono favorevole a che il machine learning nel nuovo anno sia redditizio per i sognatori e non una delusione per i seguaci).
Siamo tutti a favore, solo che a volte si tratta solo di uno o dell'altro o di pochi alla volta.
È interessante che tutti seguano un percorso preconfezionato, anche se falso, e non vogliano pensare con la propria testa.
A quanto pare, la nuova generazione pensa già che tutto sia stato inventato prima di loro e che non ci sia bisogno di pensare. ))
Posso mostrare a Maksimka l'input con la rete neurale senza addestramento.
Nessuno mi sospetterà di falsificazione oggi perché i mercati sono già chiusi e i prezzi sono reali secondo il server.
Se Maksimka mostrerà un risultato migliore con MO, batterò le mani e dirò che mi sono sbagliato)).
Ottimo inserimento, sono sempre più propenso a pensare che il grado di comprensione del mercato da parte di un trader sia misurato dalla dimensione del suo stop, più piccolo è lo stop, maggiore è la comprensione.
Ho postato anche il mio, #28709, anche eurus, anche 1m :)
rete neurale senza training, com'è?
Vorrei dirvelo, ma potrebbe influenzare i miei risultati in futuro.
Posso solo consigliarvi di non seguire la strada dei falsi profeti, ma di pensare con la vostra testa.
Forse anch'io sono un falso profeta))))