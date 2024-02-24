L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2810
C'è un intero zoo di approcci, si possono trovare implementazioni su github, ne ho vista una per python.
Ci possono essere molte soluzioni, ma qual è la qualità di queste soluzioni e quanto funzionano bene in attività reali?
Se Alexei volesse pensare e ascoltare, ci vorrebbero due minuti con il mio script....
Interessante giudizio di valore. Non hai ascoltato quello che ti ho scritto. Hai bisogno di un esempio?
sì, ho letto... tanti errori di pensiero su non molte righe di testo che non vedevo da tempo...
Fammi un esempio).
Sai cos'è la correlazione? Stai dicendo una tale sciocchezza che sto iniziando a tremare.
Ecco un esempio di ciò di cui sto parlando: un campione giallo tagliato e uno verde intero - pensaci.
Non ti è ancora venuto in mente che nessuno capisce il significato dei tuoi segni, forse dovresti indicare il significato degli scarabocchi? ))
Penso che dovreste essere più moderati. Lascia le frustrazioni della vita a un compagno di bevute o a un prete.
Ovviamente, Pn sono i predittori e K è il coefficiente di correlazione. L'esempio mostra come il coefficiente possa cambiare se l'altro 50% dei dati cambia consistenza. Il vostro approccio può essere applicato solo a dati stazionari, con correlazione immutabile, cosa che non avviene nel nostro caso. Vi consiglio quindi di riflettere prima di sghignazzare.
A proposito del pensiero....
La domanda è: perché passare attraverso tutte le varianti di correlazione dei segni da 0,1...0,2...0,7...0,8 aumentando così la già enorme mole di lavoro per l'algoritmo?
Anche il rumore casuale generato può correlarsi con il predittore di 0,6 e 0,8, raramente di più...
Ne consegue che è stupido prendere una soglia di correlazione inferiore a 0,8, ma tu hai deciso di fare un sovra-campionamento completo, il che dimostra che non pensi a quello che stai facendo....
Quindi ho il diritto di ridere, credo...
Il tuo approccio può essere applicato solo a dati stazionari con dipendenza immutabile, il che non è il caso in questione.
Questo non è il mio approccio, ma il tuo, ed è stato inizialmente imbastardito, e tre persone te ne hanno parlato.
Sto solo dicendo che sto sperimentando e traendo conclusioni.
Lei, in particolare, ha affermato che un modello non può essere addestrato su un campione - si sbagliava.
La memoria è un NS con pesi addestrati, lo si riqualifica a ogni passo, si spostano i pesi un po'... non molto, quindi lag.
e non si può trasferire al terminale.
Ho provato, non funziona, tutto dipende ancora dai segnali.
Se siete interessati, sto preparando il progetto di un tester multicurrency con spread, lotto primitivo e un accenno di apertura di posizioni di chiusura con lotto frazionario.
Affinché il tester funzioni, è necessario preparare un dataframe con le colonne ['open', 'spread] e lanciare anche un array numpy di formato x (n,2) con le previsioni delle probabilità di acquisto/vendita per ogni nuova barra nel segnale. Il tester funziona da un ciclo, di seguito un esempio di inizializzazione dell'utilizzo del tester
La logica di negoziazione e il lotto possono essere regolati nel metodo transcript_sig dell'oggetto Symbol.
I risultati del test sono nel dizionario trade_history_data, per il test complessivo e trade_symbol_data di ogni simbolo.
Se qualcuno vuole ottimizzare o modificare qualcosa, è il benvenuto).