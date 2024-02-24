L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2806
Provate a marcare per comprare e vendere, selezionando un modello più equilibrato per il numero di ingressi, e poi dividete il campione in due e fate due modelli separati ciascuno.
Se si vuole allenarsi separatamente su un mercato in rialzo e su un mercato in ribasso, i segnali saranno comunque mediati.
Tutto è logico, le operazioni in controtendenza sono solitamente inefficaci nei mercati in trend, con alcune eccezioni per gli scalper.
Vi ho solo mostrato che potete capire meglio come funziona il modello.
Ah, beh, gli indicatori standard e i loro derivati, per lo più?
Inizialmente ho utilizzato la mia esperienza di trading, la mia visione dell'interazione dei prezzi con i diversi indicatori, i livelli di prezzo e altri modelli - qualcosa confermato e qualcosa no. Detto questo, mi lamento più che altro del modello, che butta fuori eventi affidabili ma rari.....
Un tempo ero scettico nei confronti degli oscillatori, ma recenti esperimenti hanno dimostrato che hanno segnali stabili, come ad esempio il MACD.
In media, ci saranno 3 modelli - uno determina quale dei due modelli utilizzare.
Hai ottenuto la stessa redditività per l'acquisto e la vendita?
Sì, hai dimostrato correttamente che l'efficacia del modello dipende dai dati, ovviamente.
Non ho ancora guardato le statistiche degli scambi.
3 modelli è interessante, comunque, io ne ho solo 2 finora... ha senso.
In molti post precedenti si è parlato di non rimuovere necessariamente i predittori correlati.
Non posso accettare la giustificazione che l'algoritmo del modello sia robusto ai predittori correlati.
Sì, l'algoritmo è robusto se ci sono pochi predittori correlati in un insieme di cento predittori.
Ma cosa succede se tutti i predittori sono correlati? Cosa succede se la maggior parte sono correlati? Dov'è il limite?
Rimuovere i predittori correlati significa rivelare la qualità dell'insieme di predittori e le caratteristiche dell'algoritmo di un particolare modello rispetto alla correlazione sono del tutto irrilevanti. Prima di modellare, si dovrebbe conoscere il modello stricti su un solo predittore o su cento. È necessario conoscere il numero di predittori su cui è costruito il modello.
Ho avviato il vostro script, ma ha alcuni problemi che ne impediscono il funzionamento:
1. Una virgola al posto del punto fermo
2. Le ultime colonne sono perse.
È possibile risolvere il problema?
Potete essere più precisi?
Ecco la parte destra del campione in forma di tabella
Qui di seguito la tabella dei risultati dello script nella stessa posizione
Come si può notare, non ci sono colonne di informazioni, comprese quelle di destinazione.
E queste colonne si trovano proprio all'inizio del file, come si è visto
Per quanto riguarda la virgola al posto del punto come separatore di numeri, ho commesso un errore o l'ho corretto.
Il vostro script è in esecuzione da più di un giorno e non ha ancora creato un singolo file basato sui risultati dello screening. Non so, forse è il momento di spegnerlo?
L'ho scambiato e sembrava tutto a posto.