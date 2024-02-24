L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2815
No, stai delirando.
Ok...
No, stai delirando.
Ilblu è clustering, due cluster, due prototipi, testa spalle/NON testa spalle.
Ilrosso è SMM, la probabilità NON è testa spalle.
Già a questo punto è chiaro che lo stato è cambiato e lo stato del GP può essere identificato molto prima con SMM che con il clustering.
Il clustering identificava il GP sulla spalla destra del GP, mentre SMM sulla sinistra...
Grazie a tutti paka!
Già a questo punto è chiaro che lo stato è cambiato e lo stato del GP può essere identificato con l'aiuto di SMM molto prima di quanto non sia stato fatto.
Chi lo capisce? )))) dove si trova il confine dei cluster, a quale livello
si pone una soglia sotto forma di linea. Devo insegnarvi?
Beh, sei un bel tipo che mette i davanzali. Aggiungi altri modelli e metti delle soglie.
Sì, passiamo da un argomento all'altro, complichiamo gli esempi, distorciamo, ottundiamo....
Già, post factum... come è stato detto prima.
Quindi SMM è più veloce dei cluster.
Discutere di questo significa non pensare.
Il clustering ha identificato il GP sulla spalla destra del GP e il SMM ancora sulla sinistra.
Piuttosto, non è l'inizio del GP, ma solo un valore alto/più alto degli altri. Dopo di che può essere qualsiasi cosa e GP, e solo 1 outlier e 2 e tendenza al rialzo senza declino, e molte altre varianti. Nei vostri esempi avete solo GP, il mercato è più vario.
Piuttosto, non è l'inizio di un GP, ma solo un valore alto/più alto degli altri. E dopo di che può essere tutto e GP, e solo 1 scoppio e 2 e tendenza al rialzo senza ribassi, e molte altre varianti. Nei vostri esempi avete solo GP, il mercato è più vario.
Non stiamo parlando di mercato, di modelli, di diversità, di outlier....
Stiamo parlando di ciò che determina lo stato più velocemente, clustering o SMM....
Per scoprirlo, prendiamo un modello semplice e confrontiamo i due approcci....
Esatto, è giusto...
Guardiamo il mercato, la diversità, gli outlier, i chmybro, saltiamo da un argomento all'altro non volendo riconoscere l'ovvio?
Ci saranno +100 pagine di inutili chiacchiere non verificabili e cazzate....
Dai, prenditi un caffè o qualcosa del genere.
SMM - dà la probabilità che ci sposteremo in un tale e tale stato, è chiaro che la previsione apparirà prima dello stato - non c'è nulla da discutere. Ma la questione dell'accuratezza di questa previsione è interessante.