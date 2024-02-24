L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2815

Maxim Dmitrievsky #:
No, stai delirando.

Ok...

 
Maxim Dmitrievsky #:
No, stai delirando.

Ilblu è clustering, due cluster, due prototipi, testa spalle/NON testa spalle.

Ilrosso è SMM, la probabilità NON è testa spalle.




Già a questo punto è chiaro che lo stato è cambiato e lo stato del GP può essere identificato molto prima con SMM che con il clustering.


Il clustering identificava il GP sulla spalla destra del GP, mentre SMM sulla sinistra...

Grazie a tutti paka!

mytarmailS #:

Già a questo punto è chiaro che lo stato è cambiato e lo stato del GP può essere identificato con l'aiuto di SMM molto prima di quanto non sia stato fatto.

Dove si trova il confine dei cluster, a quale livello.

100%? 😀
 
Maxim Dmitrievsky #:
Chi lo capisce? )))) dove si trova il confine dei cluster, a quale livello

si pone una soglia sotto forma di linea. Devo insegnarvi?

mytarmailS #:

si mette una soglia sotto forma di linea. Devo insegnarvi?

Beh, siete abbastanza bravi a impostare le soglie. Aggiungete altri schemi e mettete delle soglie.

Con la tua soglia, ogni piccola fuoriuscita sarebbe un testa a testa. E il 100% di certezza è ciò che ha mostrato il raggruppamento.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Beh, sei un bel tipo che mette i davanzali. Aggiungi altri modelli e metti delle soglie.

Sì, passiamo da un argomento all'altro, complichiamo gli esempi, distorciamo, ottundiamo....

Maxim Dmitrievsky #:
E il 100% di fiducia nel fatto che il clustering si sia dimostrato.

Già, post factum... come è stato detto prima.

 

Quindi SMM è più veloce dei cluster.

Discutere di questo significa non pensare.

 
mytarmailS #:

Il clustering ha identificato il GP sulla spalla destra del GP e il SMM ancora sulla sinistra.

Piuttosto, non è l'inizio del GP, ma solo un valore alto/più alto degli altri. Dopo di che può essere qualsiasi cosa e GP, e solo 1 outlier e 2 e tendenza al rialzo senza declino, e molte altre varianti. Nei vostri esempi avete solo GP, il mercato è più vario.

 
elibrarius #:

Piuttosto, non è l'inizio di un GP, ma solo un valore alto/più alto degli altri. E dopo di che può essere tutto e GP, e solo 1 scoppio e 2 e tendenza al rialzo senza ribassi, e molte altre varianti. Nei vostri esempi avete solo GP, il mercato è più vario.

Non stiamo parlando di mercato, di modelli, di diversità, di outlier....

Stiamo parlando di ciò che determina lo stato più velocemente, clustering o SMM....

Per scoprirlo, prendiamo un modello semplice e confrontiamo i due approcci....

Esatto, è giusto...


Guardiamo il mercato, la diversità, gli outlier, i chmybro, saltiamo da un argomento all'altro non volendo riconoscere l'ovvio?

Ci saranno +100 pagine di inutili chiacchiere non verificabili e cazzate....


Dai, prenditi un caffè o qualcosa del genere.

 
mytarmailS #:

non stiamo parlando di mercato, di modelli, di diversità, di anomalie...

Stiamo parlando di ciò che determina lo stato più veloce, il clustering o SMM....

Per scoprirlo, prendiamo un modello semplice e confrontiamo i due approcci....

Esatto, è giusto...


Guardiamo il mercato, la diversità, le emissioni, gli spauracchi, saltiamo da un argomento all'altro senza voler riconoscere l'ovvio?

Ci saranno +100 pagine di chiacchiere inutili e non verificabili e di cazzate....


Dai, prenditi un caffè o qualcosa del genere.

SMM - dà la probabilità che ci sposteremo in un tale e tale stato, è chiaro che la previsione apparirà prima dello stato - non c'è nulla da discutere. Ma la questione dell'accuratezza di questa previsione è interessante.

