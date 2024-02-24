L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2712
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo è il migliore e unico forum su "Machine Learning nel Trading" in runet o ce ne sono altri?
Alexey pensa bene, riguardo agli eventi e alla corretta sequenza degli eventi, ma senza una teoria sugli algoritmi credo che tutto rimarrà a livello di chiacchiere.
=============
Ecco un esempio di pattern
1) Il bordo sinistro del grafico fino alla linea verticalerossa è un pattern con un livello.
2) La prima freccia blu è la reazione corretta al pattern.
3) ancora una volta la reazione corretta al pattern è il punto di ingresso.
Come potete vedere il pattern è lo stesso, funziona "a mio onore", può essere trovato guardando il mercato come una serie temporale??? è una domanda retorica.
Voglio vedere qualcuno che riesca a trovare questi pattern con il neurone o il catbustom muovendosi suknock e vedendo le ultime n candele.
Chiamando gli esempi per l'apprendimento come eventi, una persona sostituisce le nozioni come se si trattasse di qualcosa di realmente accaduto. Ma si tratta di esempi inventati, che non possono essere chiamati eventi.
Allora la persona inizia a credere che si tratti di eventi, non di esempi di addestramento presi dal soffitto, sostituendo la realtà ai falsi con le sue definizioni.
Poi inizia a vivere in questa falsa realtà, citando per giustificarla alcuni stupidi diagrammi che non hanno nulla a che fare con nulla.
Poi scopre che tutti sono stupidi, invita a espandere la coscienza, ecc. ecc.
E poi la linea temporale finanziaria si trasforma in qualcosa di sacro e ricco di eventi.
Cosa significa tutto questo?Imparo tensorflow per niente?
. La funzione di attivazione in una rete neurale determina il modo in cui la somma ponderata del segnale di ingresso viene convertita nel segnale di uscita di uno o più nodi a livello di rete. La scelta della funzione di attivazione ha un grande impatto sulla capacità e sulle prestazioni della rete neurale. È possibile utilizzare diverse funzioni di attivazione in diverse parti del modello. MQL5 implementa non solo tutte le funzioni di attivazione conosciute, ma anche le loro derivate. Le funzioni derivate sono necessarie per calcolare rapidamente la correzione in base all'errore ricevuto durante l'addestramento della rete neurale.
.
Alexey pensa bene, sugli eventi e sulla corretta sequenza degli eventi, ma senza la teoria degli algoritmi credo che tutto rimanga a livello di chiacchiere.
=============
È vero, gli algoritmi mi servono perché la gente capisca come funzionano - senza questo non si può codificare.
Purtroppo non riesco nemmeno a leggere formule complicate, non le capisco.
Per quanto riguarda gli algoritmi, ricordo un caso della mia giovinezza, ero all'università, credo al primo anno, si trattava di informatica, stavamo imparando il Basic. Le lezioni si tenevano in un'aula di informatica, io e il mio amico ci intrattenevamo durante le lezioni curiosando nella rete locale, sniffando i computer e gli altri giovani intrattenitori.... Eravamo seduti lontano dalla lavagna e dall'insegnante, quindi non vedevo nulla, ma a volte riuscivo a sentire quello che dicevano.... Era il momento di un test o di un laboratorio, non ricordo, dovevo scrivere un programma al computer che calcolasse qualcosa e lo visualizzasse sullo schermo. È chiaro che all'insegnante non piacevo, così quando ho finito il lavoro in anticipo, e di nuovo divertita, si è seduta al mio computer e ha esaminato il codice e ha detto maliziosamente al pubblico che sono una persona senza talento e il mio codice fa schifo e non funzionerà, e che raztakaya mi .... Così la gente si riunì e lei eseguì il codice e funzionò! E per il resto della lezione rimase seduta a negare la realtà. Quella fu l'ultima sessione del nostro gruppo con lei: si rifiutò di lavorare con noi a causa mia", mi disse il supervisore.
Poi, dopo un paio di mesi, c'è stato un uomo che si è rivelato un grande uomo, e che ha permesso anche di segnare su altre coppie, seduto segretamente nel suo ufficio e bazzicando su Internet, portando a casa su floppy disc software scavati dal web.
Eh, è stato tanto tempo fa...
Chiamando gli esempi per l'apprendimento come eventi, una persona sostituisce le nozioni come se si trattasse di qualcosa di realmente accaduto. Ma si tratta di esempi inventati, che non possono essere chiamati eventi.
Allora la persona inizia a credere che si tratti di eventi, non di esempi di allenamento presi dal soffitto, sostituendo la realtà con i falsi delle sue definizioni.
Poi inizia a vivere in questa falsa realtà, citando per giustificarla alcuni stupidi diagrammi che non hanno nulla a che fare con nulla.
Poi si scopre che tutti sono stupidi, invita a espandere la coscienza, ecc.
E poi la linea temporale finanziaria si trasforma in qualcosa di sacro e ricco di eventi.
Maxim, sfoga la tua bile, rilassati - non devi affatto dimostrare la tua superiorità e unicità!
Non ho insultato nessuno - cercate di trovarlo.
Se la vostra visione è una questione di religione e di fede, allora non oso interferire cercando di farvi vedere qualcosa di più delle serie temporali.