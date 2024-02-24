L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2709
Forse il mio omonimo sta "reinventando" la teoria della probabilità e la teoria dei processi casuali da zero) Gli eventi sono concetti fondamentali. È vero, lì è solo un sinonimo di insiemi di risultati di un esperimento casuale, ma la connessione con la nozione quotidiana di evento è piuttosto evidente. In teoria, gli eventi formano un insieme - un'algebra di insiemi, e in pendenza queste algebre formano anche una sequenza - il filtraggio.
A proposito, tutta la matematica finanziaria stocastica è costruita su questa base. Esistono anche alcuni risultati, come la decomposizione di Duba, che danno una giustificazione teorica ad alcuni dei nostri esercizi.
In ogni caso, è sempre meglio cercare di capire in qualche modo ciò che esiste già, piuttosto che cercare di inventare qualche bicicletta propria e complicata.
Grazie per aver cercato di capire.
È strano supporre che io non abbia alcuna familiarità con la teoria delle probabilità.....
Uso le mie conoscenze provenienti da diversi campi e le metto insieme in una struttura che posso capire. Non ho al mio fianco una persona accademicamente competente che possa dirmi che concetti simili sono occupati o che il problema che ho delineato è stato risolto con successo.
In generale è così: un evento è un esperimento dei partecipanti al mercato con il prezzo, ma non è indipendente da altri fattori, al contrario - influisce su molte cose che erano prima del suo inizio, e non solo sul risultato dell'evento stesso.
Alexei, un evento è una regola, qualsiasi evento, modello, caso che devi descrivere matematicamente per separarlo da altri eventi, cioè per creare una regola...
Un evento è un processo significativo di influenza sul prezzo in sostanza, da cui le regole finali sono solo generiche o split e danno già l'affiliazione finale al risultato - "0" o "1". Le regole nascono dopo la ricerca degli eventi.
Per quanto riguarda l'attivazione, se immaginiamo che il mercato sia una serie di eventi, allora la selezione di un evento avviene attraverso l'attivazione dei processi che lo descrivono, cioè attraverso l'attivazione. Che questo processo di selezione sia casuale o meno non è importante. Naturalmente, so che un concetto simile è costantemente collegato alle reti neurali, e qui in sostanza si può presentare la stessa cosa - c'è una rete per selezionare l'Evento più vicino, che produce un risultato probabilistico classificato dalla funzione di attivazione, e poi un'altra rete che genera l'Evento.
Allora avrebbe dovuto specificare che stava guardando il grafico da una prospettiva terrestre. Così com'è, è un pasticcio. L'oggetto di studio non è chiaro. È reale o fittizio.
Stiamo cercando un evento reale che abbia spinto le persone ad agire. Naturalmente ci saranno anche quelli fittizi, ma come identificarli e rimuoverli è un'altra questione.
È improbabile che dica "teorico". Piuttosto, sta solo seguendo intuitivamente un percorso simile. Un po' come il calcolo differenziale è stato "scoperto" dopo Newton, molte volte senza sapere nulla delle sue opere.
È per questo che il lavoro di squadra è necessario, quando tutti possono applicare in modo produttivo la propria intelligenza a un obiettivo comune.
Certo, a me manca la conoscenza, ma è compensata da un'immaginazione vigorosa, che scorrerebbe più velocemente nella direzione giusta se ci fossero persone con la conoscenza.
È noto che la conoscenza limita l'immaginazione delle persone, quindi la sinergia sarebbe produttiva.
Non c'è dubbio che io manchi di conoscenza, ma questo è compensato da una vigorosa immaginazione.
Non è logico utilizzare un evento inteso come evento da FA in un ambiente in cui non esiste una contabilità per essi, se non quella angusta delle notizie. Anche la ricerca di eventi reali sul grafico dei prezzi senza la loro identificazione non è chiara.
In generale, è meglio dare prima una comprensione dei propri termini e cogliere le pietre degli interlocutori). È un peccato che i chelya siano organizzati in modo tale che cambiare il sistema di termini sia per loro come un tradimento di se stessi, ma è la via più difficile e non garantista della soluzione, ma è una condizione necessaria di co-op)))))
In generale, è meglio dare prima una comprensione dei propri termini e cogliere le pietre degli interlocutori). È un peccato che i chelya siano organizzati in modo tale che cambiare il sistema di termini sia per loro come un tradimento di se stessi, ma è la via più difficile e non garantista della soluzione, ma è una condizione necessaria di coop))))
In generale, è meglio dare prima una comprensione dei propri termini e cogliere le pietre degli interlocutori). È un peccato che i chelya siano organizzati in modo tale che cambiare il sistema di termini sia per loro come un tradimento di se stessi, ma è la via più difficile e non garantista della soluzione, ma è una condizione necessaria di coop))))
Non è logico utilizzare un evento inteso come evento da FA in un ambiente in cui non esiste una contabilità per essi se non quella angusta delle notizie. Anche la ricerca di eventi reali sul grafico dei prezzi senza la loro identificazione non è chiara.
In generale, è meglio dare prima una comprensione dei propri termini e cogliere le pietre degli interlocutori). È un peccato che i chelya siano organizzati in modo tale che cambiare il sistema di termini sia per loro come un tradimento di se stessi, ma è la via più difficile e non garantista della soluzione, ma è una condizione necessaria di co-op)))))
Credo di aver capito quello che la gente non capisce, ecco lo schema, dovrebbe essere più chiaro.
Per quanto riguarda la terminologia - non ho ancora sentito un analogo del nome, e prima ho spiegato perché non si tratta di una ricerca di "regole" nel senso accettato di comprensione. Altrimenti si tratterebbe di due regole diverse, una esatta e una probabilistica.Un evento può essere rappresentato come un albero decisionale, ma non lo conosciamo, dovremmo cercare di costruirlo. Tuttavia, è troppo costoso costruire l'intero albero, quindi suggerisco di cercare i monconi - 2-3 spaccature, e poi provare a costruire l'intero albero.
Cerchiamo un evento reale che abbia spinto le persone ad agire. Allo stesso tempo, naturalmente, ci saranno eventi fittizi, ma come identificarli e rimuoverli è un'altra questione.
Non ci sono eventi tra le componenti della serie temporale, tanto meno quelli reali
Quindi lasciamo perdere per ora, non usiamo le serie temporali come vengono usate.