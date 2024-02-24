L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2713
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'aereo è decollato e atterrato, registrando l'evento. Siamo entrati in una coscienza alterata e abbiamo visto che l'aereo ha attraversato la RSI calcolata dalla sua traiettoria. Anche questo è un evento per noi. Ora dobbiamo calcolare la differenza tra un uomo adeguato e una mantide.
Questo è un buon esempio, possiamo esaminarlo. Non capisco molto di aerei, ma questa è solo un'illustrazione dell'essenza, che può aiutarvi a capire l'essenza.
Immaginiamo che siate una mantide e che non possiate distinguere un evento fittizio da un altro. Per voi, causa ed effetto sono un unico evento e, quindi, si verificano simultaneamente senza alcuna connessione temporale e informativa tra loro, poiché non esiste una serie temporale e gli eventi stessi sono fittizi. Raccogliete questi eventi fittizi, li avvolgete in foglie, ammirate il vostro lavoro, lo raccontate agli amici. I vostri eventi accadono al di fuori del tempo e dello spazio, nella vostra testa. Sembra che ve la stiate cavando piuttosto bene, ma tutto questo non assomiglia molto all'apprendimento automatico.
Qualcuno nega la capacità di rappresentare le informazioni in serie temporali? No, ma non è sufficiente. E non sto negando il tempo, perché dovrei...
Qualcuno nega la possibilità di presentare informazioni in serie temporali? No, semplicemente non è sufficiente. E non sto negando il tempo, perché dovrei...?
Cosa non è sufficiente? Si generano gli "Eventi" da una serie temporale, basta prendere pezzi di grafico o campioni, esempi di allenamento. Si fa una decomposizione per componenti, si fa una decomposizione temporale.
Non importa in che modo si divide la serie temporale originale e quali manipolazioni si fanno con essa.
Potete anche tirargli i pomodori, soffiarci sopra, raggrupparlo, ma non ne uscirà nessun evento.
A quanto pare, l'"evento" per voi è il fatto di poter cercare alcuni modelli di prezzo, come nella prima classe della tecnoanalisi.
Cosa non è sufficiente? Si generano gli "Eventi" da una serie temporale, basta prendere pezzi di grafico o campioni, esempi di addestramento. Si esegue la decomposizione dei componenti, la decomposizione del tempo. È tutto ciò che si può fare.
Non importa affatto come si divide la serie temporale originale e quali manipolazioni si fanno con essa.
Si possono anche lanciare pomodori, soffiare su di essa, raggrupparla, ma non ne uscirà alcun evento.
Il prezzo riflette le azioni aggregate degli operatori - il flusso dell'acqua - un fiume, e gli eventi sono azioni discrete - che riempiono e svuotano il fiume, cioè ne cambiano il corso.
Non si tratta di rifiutare le serie temporali - il flusso dei prezzi - ma di cercare con altri strumenti i punti che influenzano il flusso.
A quanto pare, l'"Evento" per voi è il fatto che è possibile trovare alcuni modelli di prezzo, come la prima classe della tecnoanalisi.
Sì, sì - credo che le persone/TS influenzino i prezzi, e che usino l'analisi tecnica INCLUSA per influenzarli.
Il prezzo riflette le azioni aggregate dei commercianti - il flusso d'acqua - di un fiume, e gli eventi - azioni discrete - che riempiono e prosciugano il fiume, cioè ne cambiano il corso.
Non si tratta di rifiutare le serie temporali - il flusso dei prezzi - ma di cercare con altri strumenti i punti che influenzano il flusso.
parole sempre più superflue
Sì, sì - credo che le persone/TS influenzino i prezzi e che utilizzino l'analisi tecnica, compresa l'analisi tecnica, per influenzare i prezzi.
È necessario definire con cosa si sta lavorando, si tratta di generalità.
O si lavora con i prezzi - serie temporali, o con fonti di informazione esogene.
Sul grafico dei prezzi del Forex, l'evento è la comparsa di un nuovo tick in generale, altri eventi non si verificano.
Le costruzioni degli indicatori sotto forma di condizioni non sono eventi, così come i pattern.
sempre più parole inutili
Pensi che sia facile per me inventare astrazioni per aiutare la tua mente a vedere un quadro più grande di quello a cui è abituata?
è necessario definire con cosa si sta lavorando, si tratta solo di generalità.
Si lavora con i prezzi, con le serie temporali o con fonti di informazione esogene.
Sul grafico dei prezzi Forex, l'evento è la comparsa di un nuovo tick nel caso generale, non si verificano altri eventi.
le costruzioni degli indicatori sotto forma di condizioni non sono eventi, così come i pattern.
Prezzo - tracce - con cui voglio determinare il tipo di bestia e il suo comportamento.
Perché fare riferimento alla teoria delle serie temporali - sì - puramente all'interno della teoria - il prezzo è l'oggetto di studio.
Ma le serie temporali vengono utilizzate, ad esempio, per controllare il funzionamento dei meccanismi, e in questo modo si ottengono informazioni sul meccanismo, ce ne sono molti, e se il trasportatore si è rotto completamente o meno si può scoprire analizzando tutte queste serie temporali.
I dati provenienti da diversi meccanismi vengono fusi insieme nel bicchiere, perché tutti spingono il prezzo, ma il motivo è diverso per ciascuno di essi.
Prezzo - tracce - con cui voglio determinare il tipo di bestia e il suo comportamento.
Perché fare riferimento alla teoria delle serie temporali - sì - solo all'interno della teoria - il prezzo è l'oggetto di studio.
Tuttavia, le serie temporali vengono utilizzate, ad esempio, per controllare il funzionamento dei meccanismi, e in questo modo si ottengono informazioni sul meccanismo; esistono molti meccanismi di questo tipo, e si può scoprire se il trasportatore si è rotto completamente o meno analizzando tutte queste serie temporali.
Vedete, i dati provenienti da diversi meccanismi vengono fusi insieme nel bicchiere, perché tutti spingono il prezzo, ma il motivo è diverso per ciascuno di essi.
perché si chiama classificazione delle serie temporali, non c'è altro termine per definirla.
Il modo in cui viene effettuata è irrilevante. Si raccolgono dati, si fanno manipolazioni (che non sono eventi) per fare una previsione.
Sono tutti dati, non eventi.