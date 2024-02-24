L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2696
Probabilmente a causa del divieto di scambio di array, tra il programma mql5 e l'interprete Py.
La stessa religione sarà per R.
Ad essere onesti, non capisco il punto di sicurezza critico di cui parla MQ.Forse non si tratta di sicurezza, ma della complicata API Py per gli array.
E non se ne sono preoccupati.
Quindi è fatto per R - in qualche modo tramite dll, anche se non sono entrato nei dettagli.
Ho capito che il discorso riguarda il nativo.
E quindi sì, si può bussare ovunque tramite dll.
Un analogo di python api è stato fatto per R, ma qualcosa non ha funzionato per caricarlo su un mercato locale come pypi, non so per il resto. Il codice nei linguaggi interpretati gira lentamente, probabilmente non ha un grande senso, cioè non si possono fare test veloci :)
Il senso è un concetto relativo) Secondo me, è meglio quando qualcosa è disponibile e si può scegliere se usarlo o meno) Il test veloce non funzionerà, ma almeno un qualche tipo di test per valutare il senso di ulteriori manipolazioni.
Tuttavia, vorrei capire il motivo per cui non esiste un analogo di mt-R per python. Mi riferisco alla possibilità di lanciare un interprete da un programma mql5 con la possibilità di inviargli comandi e scambiare dati in entrambe le direzioni. Questo è comodo, ad esempio, per testare rapidamente un modello addestrato senza doverlo distillare in codice mql5, e in generale è uno strumento abbastanza flessibile. E sembra essere esattamente ciò che vuole un appassionato di "chiacchiere e chiacchiere".
Se vi serve molto, potete farlo da soli o ordinarlo a un freelance. Basta fare una copia delle funzionalità (si può anche fare una copia dei nomi delle funzioni, per la portabilità da un motore all'altro) per Python.
Spiegare come lavorare con la funzione di perdita
Come utilizzare la funzione target per la minimizzazione?
E seconda domanda.
In Matlab la funzione fminsearch() utilizza l'algoritmo di Nelder-Mead.
Questo algoritmo non è presente in ENUM_LOSS_FUNCTION.
Possiamo contare di aggiungere questo algoritmo?
Forse non si tratta di sicurezza, ma della complicata API Py per gli array.
E non se ne sono preoccupati.
C'è un'API numpy davvero penosa.
Non è noioso, è solo insolito. Quando ci si abitua, diventa una seccatura. Voterei per una simile api di array in linguaggi simili al C come MQL.
No, non averla in linguaggi simili al C ))
Trasmissione in byte, non c'è niente di meglio.
Il resto è tutto wrapper, con l'immaginazione dello sviluppatore del wrapper.
Cerco compagni per un viaggio interessante ed emozionante lungo sentieri sconosciuti alla ricerca di misteriosi predittori/caratteri/segni.
Ho una mappa con cui trovarli, ho bisogno di mani per tendere trappole e pensare alle abitudini e all'alone di questi fenomeni sorprendenti.
La strada non è facile, lunga, ma affascinante, e sono sicuro che non resteremo senza trofei!
Se avete dubbi, fate domande!
)