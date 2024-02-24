L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1239
Ho una classe più piccola e ho un errore di 0,14-0,4.
Dal 14% al 40% nel test?
bene, traine 14 test 40
L'accuratezza e l'errore di classificazione sono cose diverse. accuratezza e % di campione (test-train).
è chiaro in linea di principio - supera la traccia... 0,6 di precisione su questo set di dati sul test (20% del campione)...
errore di classificazione finora...molto tempo per rifare lì ))
Ho il 20% di formazione in alglib, 80% OOB, e ho fatto lo stesso qui
Ho fatto questo in python e ho ottenuto questoscore(X,y,sample_weight=None)[source]
Restituisce l'accuratezza media sui dati di prova e sulle etichette date.
Non ci capisco niente, ci ho appena preso la mano in python oggi, ci riproverò domani. Se il test e la traccia sono al 50%, allora è così
Il mio set di dati (precisione) su questo è
tendenza (80% del campione) = 0,619
test(20% del campione) = 0,612 OOS
Un po' di scavo, testa a testa meno. È così che si fa, non il 20% del test))))
Il 50% non è sufficiente, 300 osservazioni non sono niente.
Imparare dal 20% è qualcosa di nuovo))
Penso che l'errore lì non sia cambiato molto, ecco perché l'ho fatto in quel modo, una forte regolarizzazione insomma
Come potrebbe non essere cambiato? Il 14 e il 40% è una grande differenza.
Per esempio, 60x60 come Wizard - è vero!
La stessa cosa che ho fatto con Doc e Toxic, Python e R non ce l'hanno...non ve lo dico...
Bene, controlleremo tutti i modelli che sono in python... cioè, quelli che sono in circolazione... non fino a domani... non fino a domani...Forse abbiamo bisogno di qualche altro preprocesso.
Non capite che non potete fare soldi con il forex?)
È più facile diventare un programmatore e ottenere un lavoro ben pagato che impegnarsi in questo masochismo.
in breve in alglib errore di classificazione e logloss... Il logloss non ha alcun senso, l'errore di classificazione nella foresta cade a zero su un campione di apprendisti>0,8 e oob 0,2
rmse non è buono per la classificazione
Ecco perché ho preso un piccolo campione di allenamento, per una sorta di errore, ma è ancora piccolo. Non so come fare il confronto con Python