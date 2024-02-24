L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2364
Ho già scritto come rimuovere la correlazione seriale in una finestra scorrevole quasi a zero, quando si preparano i dati
con l'invarianza di scala dei segni/modelli non è stato giocato, si potrebbe pensare. Dipende da cosa prendere come punto di riferimentoIl modo più semplice è cambiare gli attributi (per esempio, i periodi MAC) quando cambia la volatilità, ecc. Avrà un effetto simile.
Ho già scritto come rimuovere la correlazione seriale nella finestra scorrevole a quasi zero, quando si preparano i dati
con l'invarianza di scala dei segni/modelli non è stato giocato, si potrebbe pensare. Dipende da cosa prendere come punto di partenza.
Oooh questa è una delle tante domande a cui pensare...
==========
Per quanto riguarda la soluzione del problema in sé...
Genero regole utilizzando la regressione grammaticale (genetica), ogni regola può essere considerata un evento, nessun legame con gli indici, solo una sequenza di trigger
Come questo.
Se tutte le regole sono soddisfatte in un evento, controlla se c'è un rimbalzo o altro (qualsiasi cosa sia scritta nella funzione di fitness)
Queste regole hanno davvero delle regolarità e hanno una durata di vita di 100-200 colpi
Le regole possono essere combinate in insiemi (qualcosa come Random Forest)
Ma tutto questo è terribilmente dispendioso in termini di risorse, ma molto promettente, possiamo usare assolutamente qualsiasi matematica e architettura, e qualsiasi obiettivo attraverso il fitness
Puoi provare tutto se hai la potenza di calcolo.
lo stesso che con i filtri stagionali o altri filtri, ma le condizioni sono più complesse
per MoD è buono, perché i gruppi di esempi sono a volte simili
Fourier, prendo la somma delle prime n (2-5) armoniche con la massima ampiezza
Cioè, è regolato a occhio sulla trama?
Puoi passare attraverso tutto, basta che tu abbia la potenza di calcolo.
Questo metodo è più veloce dell'albero genetico che ho postato prima o no? Il risultato che vedo è lo stesso - ottenere foglie e combinarle in gruppi - ho già fatto tutto questo.
Posso calcolare da solo ciò che è necessario per ottenere risultati intermedi per valutarli.Aggiunto: Vero, c'è anche una regola qui per confrontare un indicatore con un altro - questo è davvero nuovo - ci ho pensato a lungo.
l'unica cosa utile che Microsoft ha fatto per il mondo è VSCode
I decoratori Python non possono risolverlo interattivamente, sono stanco di inviare loro rapporti di bug.
Ho inviato segnalazioni di bug da due computer e la gente mi ha scritto).
Quindi, è il momento di passare alla R)
Cioè, si adatta al sito a occhio?
diversamente.
Questo metodo è più veloce dell'albero genetico che ho postato prima o no?
No, sono regole fondamentalmente diverse...
I metodi non possono essere confrontati"la programmazione genetica" è una direzione di metodi in cui alcuni programmi scrivono altri programmi, l'ho appena implementata sotto forma di regole (può essere qualsiasi cosa)
L'albero genetico è un caso speciale di albero di progettazione con un sapore di algoritmo gen. cioè il solito cappello impraticabile perché l'input va a X,Y con un legame agli indici.
Aggiunto: Vero, c'è anche una regola che confronta un indice con un altro - questo è davvero nuovo - ci ho pensato per molto tempo.
ci potrebbe essere qualsiasi cosa
perché l'ingresso è X,Y legato agli indici
Quello che ci metti dentro, è quello che ottieni.
Ok, ho capito, non hai bisogno di aiuto.