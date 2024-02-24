L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2360

Maxim Dmitrievsky:

Cioè l'obiettivo è quello di ottenere briciole di guadagno di qualità aumentando significativamente il tempo necessario per eseguire i modelli

ma c'è anche la pre-elaborazione automatica e l'analisi esplorativa automatica

(E probabilmente puoi anche ottimizzarli). Una persona si comporta anche in modo diverso in situazioni diverse. E questo comportamento è anche programmatico)).

Il MO moderno batte la ragione nella scelta dei modelli.

 
In velocità di selezione)

 
Sto per lanciare un prodotto interessante, ho avuto a che fare con javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + un paio di bibbie js per il rendering dei grafici.
A proposito, riguardo all'editor di codice, per esperienza personale: ho iniziato con nodepad++, poi sablim, poi vari interlages, ecc, poi ho messo VSCode e mi sono reso conto che tutto quello prima era solo merda.
l'unica cosa che mcrosoft ha reso utile al mondo è VSCode
 
Oh, forte.

Vedo che ne hai passate tante))

 

Qualcuno ha provato a guardare il mercato in questo modo?

Si costruisce un modello basato su supporti e resistenze costruito su un prezzo approssimativo

Penso che sia un approccio interessante e, soprattutto, può essere formalizzato

nella scelta dei modelli

 
Cosa si approssima?

 
Fourier, prendo la somma delle prime n (2-5) armoniche con la massima ampiezza

 

Provo qualcosa come "l'apprendimento one shot" ma a modo mio, o semplicemente, provo a cercare modelli complessi...


Do un rimbalzo e molti "non rimbalzi" nel rapporto di circa 1 a 200, così ottengo una specie di allenamento con un esempio, poi prendo la probabilità dal modello e guardo cosa succede al prezzo con nuovi dati quando il modello mostra una probabilità più alta...

È quasi lo stesso che confrontare il prezzo attuale con il mio modello e guardare la misura della vicinanza, ma qui guardo la probabilità del modello...


Francamente parlando, a volte è molto buono, anche se non ci sono molti accordi, ma è solo un modello e ce ne possono essere molti

Ecco un modello di successo per esempio, il primo è una sorta di treno, tutti gli altri sono nuovi dati

A me sembra buono.

