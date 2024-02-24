L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2358
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vai al calendario Alpari, clicca su notizie sul rilascio dei valori attuali dell'indicatore - Maggiori informazioni... - una tabella di dati storici per questo indicatore con date di pubblicazione
in che periodo di tempo sono disponibili le informazioni?
Un sacco da scaricare/spegnere grazie al vecchio Fed)
https://www.federalreserve.gov/data.htm
da qualche parte era anche possibile compilare e scaricare a mano una tabella sincronizzata nel tempo di quantità eterogenee
In che periodo di tempo sono disponibili le informazioni?
Devi guardare la profondità per ogni indicatore.
Per esempio, la disoccupazione di Schweyar è fino a metà 2007 in profondità/
Sì, può essere scaricato.
Devi guardare la profondità per ogni indicatore.
Per esempio, la disoccupazione in Svizzera - fino alla metà del 2007 in profondità/
Sì, puoi scaricarlo.
Normas, è accessibile solo attraverso il LC?
ah, trovato, hanno un calendario da fxstreet
Ultimamente stiamo studiando le opere del Prado). Quindi risponderò con una citazione dal suo libro: "I dati fondamentali sono estremamente regolarizzati e a bassa frequenza. Data la disponibilità pubblica sul mercato, è improbabile che ci sia un valore sfruttabile in esso".
Sono i dati fondamentali a causare tutte le tendenze. Posso ricordare bene le forti tendenze delle valute delle materie prime (e delle commodities) e gli Eurobucks negli ultimi anni. E le valute delle materie prime l'hanno attraversata in modo abbastanza classico.
Qualsiasi strategia semplice-antica su qualsiasi oscillatore può fare il massimo profitto per 5 anni a venire.
Ma come già detto, c'è sempre qualcosa di nuovo nei fondamentali e quindi i modelli classici di classificazione/regressione per storia non sono utili, ciò che Prado probabilmente intendeva), (inoltre, non ci sono molte grandi tendenze) E molto probabilmente degenerano a 2-3 indicatori più significativi. Ilvero compito si riduce all'elaborazione dell'intero background di notizie ed è probabilmente ancora più vicino ad AGI.
Tutte le tendenze sono causate da dati fondamentali. Negli ultimi anni posso ricordare le forti tendenze delle valute delle materie prime (e delle commodities) e degli Eurobucks. E le valute delle materie prime l'hanno attraversata in modo abbastanza classico.
Qualsiasi strategia semplice-antica su qualsiasi oscillatore può fare il massimo profitto per 5 anni a venire.
Ma come già notato, c'è sempre qualcosa di nuovo mescolato con i fondamentali e quindi i modelli classici di classificazione/regressione per storia sono di scarsa utilità, che è probabilmente ciò che Prado intendeva), (tanto più che ci sono poche grandi tendenze) e molto probabilmente degenerano a 2-3 indicatori più significativi. Ilvero compito si riduce all'elaborazione dell'intero background di notizie ed è ancora più vicino ad AGI probabilmente.
Per usare FA bisogna spendere molto tempo per digitalizzare sistematicamente per l'elaborazione della macchina. Questo è fattibile per il collettivo. Per un individuo ci vorrebbero anni. So come fare, ma non posso farlo da solo.
MO può calcolare la qualità del segnale in base alla probabilità? Per poi filtrare quelli con più del 90% di probabilità
Il Ministero della Difesa può calcolare la qualità dei segnali in base alla probabilità? Per poi filtrare quelli con più del 90% di probabilità
Forse. Alberi e foreste. È possibile selezionare solo le foglie con grado >= 90% sulla trama di allenamento. Ma sui nuovi dati daranno un errore del 50%. Questo è per il markup dell'insegnante con TP=SL. Altri tipi di marcatura possono anche essere selezionati in base alla giusta percentuale. Ma è probabile che la redditività sia zero, come nel mio caso.