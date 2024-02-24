L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1160

ilvic:

Qualcuno può consigliare se ci sono algoritmi di apprendimento automatico?

Ho bisogno di ridurre il numero di scambi.

Non riesco a trovare niente di buono.

Media i segnali, ci saranno meno scambi.

 
ilvic:

Ci sono tanti algoritmi quanti sono i modelli di apprendimento automatico e la funzione obiettivo è ovvia - redditività, tutto ciò che rimane è la giusta scelta dei predittori.

Ho provato una volta con un muwig della consegna MT4, niente di complicato, quasi come una scultura dove si prende un blocco di pietra e si taglia tutto l'eccesso;)

Il cutoff temporale dello screenshot precedente ha funzionato (per la fine del ciclo up), ben venduto in anticipo, mi chiedo :)


 
Philipp Negreshniy:

Per esempio, la media mobile è superiore al segnale - il segnale viene saltato.

È così?

 
Maxim Dmitrievsky:

Dice che è ora che impari la lezione.

Cercherò di fare un mio estrapolatore migliore.


perché non lo controlli nel tester? o sei stato infettato dalle persone intorno a te che lo controllano online?

)))

Non ho ancora raggiunto il tester, sto costruendo il mio estrapolatore, non mi piace.

 
ilvic:

Per esempio, il muving è sopra il segnale - allora il segnale viene saltato.

Come questo?

È possibile inserire insiemi di correlazioni di medie mobili e/o prezzi in modo che la rete trovi la connessione tra questi modelli e la redditività degli scambi durante l'addestramento e dia un indicatore sull'uscita che potrebbe poi essere usato per ordinarli.
 
La "redditività" è un obiettivo di merda, inventatene un altro e funzionerà.
 
Maxim Dmitrievsky:

Ben fatto Maxim! Finalmente ho iniziato a pensare ai predittori invece che ai modelli, e ai predittori adattivi, per i quali ti faccio due complimenti.

E sì, avrei ascoltatoIgor Makanu e fatto il test.

Circa una settimana fa ho fatto qualcosa di molto simile, solo usando il metodo di analisi spettrale "ssa", stessi cicli, stessi cutoff, funziona a occhio, ma poi ho guardato la storia e .... :( ...

A proposito, è interessante sentire come la rete trova i cicli, come funziona l'algoritmo in generale?

Non è niente, si può commerciare a occhio a volte, non sarà automaticamente prevedere costantemente nel +

Ho guardato un altro algoritmo simile - potrebbe non mostrare risultati positivi senza matrilineare. Regressione normale su tutti i tipi di movimenti o semplicemente atoregressione.

