L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1160
Qualcuno può consigliare se ci sono algoritmi di apprendimento automatico?
Ho bisogno di ridurre il numero di scambi.
Non riesco a trovare niente di buono.
Media i segnali, ci saranno meno scambi.
Ci sono tanti algoritmi quanti sono i modelli di apprendimento automatico e la funzione obiettivo è ovvia - redditività, tutto ciò che rimane è la giusta scelta dei predittori.
Ho provato una volta con un muwig della consegna MT4, niente di complicato, quasi come una scultura dove si prende un blocco di pietra e si taglia tutto l'eccesso;)
Il cutoff temporale dello screenshot precedente ha funzionato (per la fine del ciclo up), ben venduto in anticipo, mi chiedo :)
Per esempio, la media mobile è superiore al segnale - il segnale viene saltato.
È così?
Dice che è ora che impari la lezione.
Cercherò di fare un mio estrapolatore migliore.
perché non lo controlli nel tester? o sei stato infettato dalle persone intorno a te che lo controllano online?
)))
Non ho ancora raggiunto il tester, sto costruendo il mio estrapolatore, non mi piace.
Per esempio, il muving è sopra il segnale - allora il segnale viene saltato.
Come questo?
Ben fatto Maxim! Finalmente ho iniziato a pensare ai predittori invece che ai modelli, e ai predittori adattivi, per i quali ti faccio due complimenti.
E sì, avrei ascoltatoIgor Makanu e fatto il test.
Circa una settimana fa ho fatto qualcosa di molto simile, solo usando il metodo di analisi spettrale "ssa", stessi cicli, stessi cutoff, funziona a occhio, ma poi ho guardato la storia e .... :( ...
A proposito, è interessante sentire come la rete trova i cicli, come funziona l'algoritmo in generale?
Non è niente, si può commerciare a occhio a volte, non sarà automaticamente prevedere costantemente nel +
Ho guardato un altro algoritmo simile - potrebbe non mostrare risultati positivi senza matrilineare. Regressione normale su tutti i tipi di movimenti o semplicemente atoregressione.