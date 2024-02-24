L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2310

Valeriy Yastremskiy:

Niente, a ciascuno il suo.


se non è una perdita di tempo, naturalmente
 
Maxim Dmitrievsky:
quindi ho una domanda per gli Tsosnik. In che modo bpf è meglio di acf per trovare cicli/dipendenze?

PF mostrerà numeri di frequenza specifici?

Niente, uno si converte all'altro.


Se si tirano i risultati per le orecchie, l'ingresso della moneta può mostrare il 1000%, se lo si fa onestamente, allora qualsiasi metodo mostrerà -+slip.

Rorschach:

PF mostrerà cifre di frequenza specifiche?

Se disegnate i risultati ad orecchio, allora l'ingresso della moneta può mostrare il 1000%, se lo fate onestamente, allora qualsiasi metodo mostrerà -+slip.

L'obiettivo è fare un profitto, a nessuno importa se è onesto o no. L'obiettivo è fare un profitto e nessuno se ne preoccupa molto.

ma se supera il test non aggiustato di 5-10 anni, o almeno 2 anni, è già normale
 
Maxim Dmitrievsky:

Non ci sono TS non uccidibili in forex, questo è un buon punto di partenza, credo.

Qual è la differenza tra tsos o econometria?

Rorschach:

Che differenza fa, allora, se si tratta di csos o di econometria?

nessuna idea, c'è solo un sacco di hype intorno a csos ultimamente

 
Maxim Dmitrievsky:

nessuna idea, è solo che c'è stato molto hype intorno a csa ultimamente

Secondo me, l'analisi tecnica, l'econometria e ogni sorta di altre cose possono essere facilmente spiegate con gli tsos, quindi perché non gli tsos?

Rorschach:

Puramente la mia opinione, l'analisi tecnica, l'econometria e ogni sorta di altre cose possono essere facilmente spiegate con l'aiuto di tsos, quindi perché non tsos.

Solo la mia opinione - gli tsos non sono stati ancora in grado di spiegare nulla se non che il mercato è un penny e tutto è spazzatura.

Per non parlare dei compagni curiosi come Oleg il conducente del trattore e Rena
 
Maxim Dmitrievsky:

Puramente mio - gli tsosnickers non sono stati in grado di spiegare ancora nulla, tranne che il mercato è un sb e tutto è inutile.

Per non parlare dei compagni curiosi come Oleg il conducente del trattore e Rena

Perché gli tsosnik non si destreggiano con le formule per convincersi di qualcosa.

I matematici non si prenderanno nemmeno la briga di farlo, perché si renderanno subito conto che non c'è niente da fare.
Rorschach:

Perché gli tsosnik non si destreggiano con le formule per convincersi di qualcosa.

E i matematici non lo faranno affatto, perché si renderanno subito conto che non c'è niente da fare qui.

Allora la loro presenza qui non è affatto strana, visto che hanno tutti imparato il Tao molto tempo fa.

 
Maxim Dmitrievsky:

Allora la loro presenza qui non è affatto strana, visto che hanno tutti imparato il Tao molto tempo fa.

tutto è imho, tutte le coincidenze sono coincidenti

