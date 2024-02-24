L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2310
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Niente, a ciascuno il suo.
quindi ho una domanda per gli Tsosnik. In che modo bpf è meglio di acf per trovare cicli/dipendenze?
PF mostrerà numeri di frequenza specifici?
Niente, uno si converte all'altro.
Se si tirano i risultati per le orecchie, l'ingresso della moneta può mostrare il 1000%, se lo si fa onestamente, allora qualsiasi metodo mostrerà -+slip.
PF mostrerà cifre di frequenza specifiche?
Se disegnate i risultati ad orecchio, allora l'ingresso della moneta può mostrare il 1000%, se lo fate onestamente, allora qualsiasi metodo mostrerà -+slip.
L'obiettivo è fare un profitto, a nessuno importa se è onesto o no. L'obiettivo è fare un profitto e nessuno se ne preoccupa molto.ma se supera il test non aggiustato di 5-10 anni, o almeno 2 anni, è già normale
Non ci sono TS non uccidibili in forex, questo è un buon punto di partenza, credo.
Qual è la differenza tra tsos o econometria?
Che differenza fa, allora, se si tratta di csos o di econometria?
nessuna idea, c'è solo un sacco di hype intorno a csos ultimamente
nessuna idea, è solo che c'è stato molto hype intorno a csa ultimamente
Secondo me, l'analisi tecnica, l'econometria e ogni sorta di altre cose possono essere facilmente spiegate con gli tsos, quindi perché non gli tsos?
Puramente la mia opinione, l'analisi tecnica, l'econometria e ogni sorta di altre cose possono essere facilmente spiegate con l'aiuto di tsos, quindi perché non tsos.
Solo la mia opinione - gli tsos non sono stati ancora in grado di spiegare nulla se non che il mercato è un penny e tutto è spazzatura.Per non parlare dei compagni curiosi come Oleg il conducente del trattore e Rena
Puramente mio - gli tsosnickers non sono stati in grado di spiegare ancora nulla, tranne che il mercato è un sb e tutto è inutile.Per non parlare dei compagni curiosi come Oleg il conducente del trattore e Rena
Perché gli tsosnik non si destreggiano con le formule per convincersi di qualcosa.I matematici non si prenderanno nemmeno la briga di farlo, perché si renderanno subito conto che non c'è niente da fare.
Perché gli tsosnik non si destreggiano con le formule per convincersi di qualcosa.E i matematici non lo faranno affatto, perché si renderanno subito conto che non c'è niente da fare qui.
Allora la loro presenza qui non è affatto strana, visto che hanno tutti imparato il Tao molto tempo fa.
Allora la loro presenza qui non è affatto strana, visto che hanno tutti imparato il Tao molto tempo fa.
tutto è imho, tutte le coincidenze sono coincidenti