L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1148
No, in qualche modo si ha solo l'IMPLEMENTAZIONE, qualcosa per premiare la funzione legata ai profitti e alle perdite...poi chiuso, l'agente del tentativo di migliorare naturalmente se stesso per fare più profitti :)
Ma è una grande domanda come farlo :)))
Ho provato a modo mio quello che ti ho mostrato :))
forse abbiamo bisogno di campioni da un'altra distribuzione di probabilità, legata alle situazioni attuali del mercato (distribuzioni), non so :)
Dove è andato?
È andato via da tempo dall'estate ((
Ho parlato con lui l'ultima volta il 31 luglio e non l'ho più visto...
Maximka ciao! Ascolta, ho fatto dei pronostici sui pivot point, per ora solo sul B+, ma domani ce ne saranno anche sul B+...
Gli arresti sono solo per la visualizzazione, non sono cp.
I predittori stanno già lavorando al rialzo da soli. Ho un suggerimento, cosa succede se ti invio i dati con il formato open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3.....
Genera i tuoi predittori dai dati OHLC per il filtraggio e addestra la rete o qualsiasi altra cosa, forse otterrai qualcosa di utile.
Cosa ne pensate?
Ehi, non ho tempo per niente... C'è così tanto da imparare.
Sutton, Batroto. RL 2a edizione, non più una bozza ma la versione finale https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view
esempi dal libro https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction
Ok, lo farò in un altro modo... lo farò io stesso, genererò i predittori e li metterò in un file.
Prenderò solo il tuo allenamento e il tuo obiettivo, ok?
Ho una formazione online, cosa devo fare con questi file?
Dovresti mettere tutto in mt5 dall'inizio, così non ci saranno incidenti.
Dove sono Koldun, Doc, Fa, Aleshenka il figlio, ecc. Dov'è Misha l'insegnante, dopo tutto?!
Il ramo più bello è congelato nell'anabiosi... Cosa sta succedendo?