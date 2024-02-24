L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2305
Mentre sto giocando con Fourier, ho abbozzato un esempio
In alto:
In basso:
puoi decifrare cosa significa questo?Zero assoluto in DSP, coseni e seni
Immagine interessante
Non so nemmeno cosa commentare. Nell'immagine in alto ci sono gli incrementi e i loro cumuli, nell'immagine in basso i loro spettri. Per i 3 seni dello spettro si può vedere chiaramente.
Come trarne profitto?
Sullo spettro incrementale vediamo 3 picchi, applichiamo un filtro a loro, li estrapoliamo, profitto
il periodo dei picchi non mostra da cosa contare.
ce ne sono su python?
Per 1024 campioni della serie originale il periodo di 64 sarà a 1024/64+1=17 punti, al 1° punto c'è una componente costante. Le frequenze sono speculari rispetto a 1024/2, cioè ci saranno due picchi (all'inizio e alla fine)
Io no. C'è solo una trasformata di Fourier ed è tutto. Ha generato la sequenza, ha fatto la trasformazione e l'ha tracciata.
Non ho testato il codice:
quali sono le classi in questa foto?
Nella colonna di sinistra, due classi (blu e rossa)