L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2841
Ecco, non capisco l'allergia di alcuni compagni alla parola "ottimizzazione".
L'ottimizzazione dovrebbe essere considerata come un processo per trovare la soluzione migliore. la soluzione migliore di un modello robusto.
Non è una definizione esatta, e se il processo di ricerca non è nel modello, allora non è ottimizzazione? )
Io, ad esempio, creo codice utilizzando strumenti di ottimizzazione...
L'ottimizzazione è "la ricerca matematica di parametri non osservabili secondo un criterio di utilità prescelto".
qualcosa del genere
Ho deciso di negoziare Eurobucks per un minuto, senza alcun indicatore.
Non c'è un solo punto a sfavore, le entrate sono precise, il che significa che ho ancora una certa comprensione del mercato...
Ma anche analizzando me stesso dall'esterno, come faccio le analisi, prendo le decisioni, ecc... Non riesco a immaginare come mettere qualcosa di simile nella macchina, dato il mio già ovviamente non il livello iniziale nel MO....
Se puramente formale, la logica è zoppa - qualsiasi ottimizzazione avviene sempre all'interno di qualche modello, come modo per trovare i suoi parametri. Cioè, qualche modello è sempre già trovato).
È chiaro che sta parlando del fatto che nessun algoritmo di ottimizzazione può risolvere un cattivo modello. La domanda che sorge spontanea è come distinguere i modelli buoni da quelli cattivi. Se non c'è una conoscenza a priori (ad esempio, si può cercare di scoprire quali modelli usa fxsaber 😆 ), allora si dovrà ricorrere a qualche metodo a posteriori, che ovviamente porterà all'ottimizzazione).
Non posso discutere gli approcci di altre persone, perché non sono esperto. Ma sulla base della mia esperienza personale, ciò che ha funzionato è stato trovato o in Internet, o attraverso le mie conclusioni e poi confermato in Internet. Per tutta la storia della mia carriera di trading, ci sono state probabilmente 2 strategie ottimizzate, entrambe sul ritorno alla media, una delle quali su Martin, che ha guadagnato qualcosa, ma non per molto tempo :). E ci sono stati molti tentativi di ottimizzazione, ma alla fine solo 2 strategie, e non erano così buone.
L'anno 14 era più tranquillo e la discesa era più lunga. Ora è simile, ma più breve e più imprevedibile.
La parola "ottimizzazione" ha una cattiva reputazione sul nostro forum per ovvi motivi. È quindi comprensibile che si voglia in qualche modo evitarla e non usare nemmeno la parola stessa. Tuttavia, qualsiasi formazione di un modello MOE è quasi sempre un'ottimizzazione, e non si possono togliere le parole da una canzone.
Non voglio ferire i sentimenti di nessuno, né insegnare loro la vita o spiegare come fare affari) Sto scrivendo solo nella flebile speranza che metaquotes tenga conto delle mie osservazioni quando implementerà il MO in MT5.