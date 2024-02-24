L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2822
La modellazione della non stazionarietà implica la modellazione della volatilità, a mio avviso. Senza trading direzionale. Da questo punto di vista, i pattern o gli incrementi della media mobile sono più promettenti per il trading direzionale. Non ho ancora letto l'articolo.
Non credo che sia il momento di stabilire cosa sia meglio, determinare l'assenza di un segnale nel caos confrontando l'ambiente con il caos, o la presenza di un segnale distinguendolo dal caos. Non è meglio prevedere o determinare lo stato. È un momento di sperimentazione.
Sono d'accordo.
C'è un segno scambiato nei nostri terminali. Cosa sia la volatilità non è affatto chiaro.
Ma se si tratta di prevedere il valore assoluto di un'attività, la questione è diversa. La volatilità è un rischio, che è fondamentale quando si prevede il valore di un asset.
Probabilmente si tratta di qualcosa di simile.
Quindi dimenticherò le garchie.
=====
La prevedibilità di un evento o di una grandezza dipende da diversi fattori, tra cui:
..
Ah, interessante!
1. Diciamo 5.
2. tutti.
3. copia
4. no
Non sono d'accordo su nessun punto)
Cosa vuol dire "non sono d'accordo"?
Sono domande, devi rispondere.
;)
Insomma, non sono d'accordo.
Sono domande, bisogna rispondere.
;)
Mi scuso.
non sono d'accordo con le risposte