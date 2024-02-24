L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2125

Igor Makanu:

♪ topical reading ))))

lì, l'inizio dell'opera:

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref


Stai davvero leggendo questo?

il punto è che è stato scritto senza alcuna potenza di calcolo e logica in primo luogo, e, come notato, funziona) un sacco di acqua naturalmente, ma si può vagliare attraverso di essa da soli. E l'inizio, beh, è il momento, senza l'inizio del libro non sarebbe stato. Puoi tenerne conto anche tu)

 
Maxim Dmitrievsky:

http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf

un grande vantaggio è che i modelli lineari convergono sempre verso un minimo locale. Ecco perché il metodo è ancora attuale

Ho visto questo libro un paio di anni fa.

Sembra... Sì, è affascinante, ma qual è il vero scopo? Se l'obiettivo è quello di scrivere un diploma o un dottorato - sì, è un libro da tavolo

se lo scopo sono le serie temporali - questo libro parla di qualcos'altro, dell'invenzione della foresta casuale agli albori dello sviluppo dei computer

imho, anche insiemi di NS scarsamente abituati all'applicazione in pratica, come lavorare con BP? bene, come opzione per incasinare un mucchio di un sacco di NS, e alla fine si ottiene autoecoder? - Dubito che anche una rete convoluzionale possa essere ottenuta con questo libro


Vorontsov è più rilevante la vecchia conoscenza, e l'elaborazione dei dati - sto masticando alcuni corsi online su BP - c'è qualcosa in esso ;)

elibrarius:

Se tutti i punti del test e del Treno sono classificati in una lista comune (riordinati secondo qualche schema), significa che sono mescolati. La mia comprensione è questa. Il test non deve mischiarsi in alcun modo con il vassoio.

Se i punti sono indipendenti (nessuna autocorrelazione), potete e dovete mescolarli

Infatti, è così che funziona la foresta casuale.

 
Ma che dici, sei ubriaco o cosa?

Chiedi a Vorontsov chi è Ivakhnenko per lui...

 
Maxim Dmitrievsky:

se i punti sono indipendenti (nessuna autocorrelazione), la miscelazione è possibile e necessaria

Infatti, è così che funziona una foresta casuale

Ci sono 2-3 punti molto correlati su ogni lato della serie temporale con ogni punto. Cioè la condizione di indipendenza non è soddisfatta
 
elibrarius:
La serie temporale ha 2-3 punti molto correlati su ogni lato. Cioè la condizione di indipendenza non è soddisfatta

Ci sono metodi speciali di sesplicing per le serie temporali, che tengono conto di tutto ciò

elibrarius:
La serie temporale ha 2-3 punti molto correlati su ogni lato. Cioè la condizione di indipendenza non è soddisfatta

è possibile rimuovere questi duplicati, funzionerà immediatamente sui nuovi dati, ma lo spread non sarà coperto

 
Maxim Dmitrievsky:

Se i punti sono indipendenti (nessuna autocorrelazione), la miscelazione è possibile e necessaria

no

questo non è lo scopo di ACF nella stima di BP

l'autocorrelazione può non essere presente per lag = 1, ma può essere presente per altri lag

e la stima ACF non è una valutazione delle dipendenze dei ritardi ma solo un modo per identificare il modello di processo - dopo aver deciso a quale processo BP si riferirà, iniziamo la pre-elaborazione dei dati - o usando BP stesso o usando il suo campione di ritardi

Igor Makanu:

no

prima di

dopo la decorrelazione a cui va il sovrallenamento. Anche la serialità dei marchi deve essere presa in considerazione.


 
Maxim Dmitrievsky:

è possibile rimuovere questi duplicati, funzionerà immediatamente sui nuovi dati, ma lo spread non sarà coperto

E che senso ha se lo spread non è coperto?
