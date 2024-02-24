L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2122

Aleksey Vyazmikin:

Mi chiedo se questo metodo è adatto ai modelli di legno o più alle reti neurali.

ma se solo ci pensi, la risposta non è ovvia?

 
Aleksey Vyazmikin:

Puoi postare la funzione di conversione temporale seno/coseno? Proverei anche questo metodo. Nell'articolo che ho postato, il numero dell'ora era un predittore significativo. Mi chiedo se questo metodo è adatto ai modelli di legno o più alle reti neurali.

//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7,  360/24
                     
if(nameInd[nInd]=="Hour")        {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты  360/24 = 360/24/60 = 360/1440

if(nameInd[nInd]=="WeekDay")     {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080

Per il codice, se buf==0, è seno, altrimenti (buf==1) coseno.


I modelli di legno digeriscono tutto.
Il seno e il coseno sono buoni per NS perché sono già normalizzati a -1...+1

Se confronti questa variante con il tempo numerato, dimmi quale è meglio. Qualcosa mi sembra che dovrebbe essere coerente al 100%, se si dà il giorno della settimana, l'ora e il minuto.

Finita la bomba sui nuovi principi di campionamento


 
quando imparerai come allenare/testare ))))

non insegnare allo scienziato.

ora ho bisogno di un computer potente...
 
ora ho bisogno di un computer potente...

forse il cervello prima ))))

Tu prima del mio cervello... beh, hai capito.

 
Sì, sì, sì ))))


Come fai a non capire che il "momento attuale" tiene conto delle caratteristiche del "passato"

Imparando dall'"ora" e testando dal "passato" stai un po' sbirciando nel passato...


Perché farlo al contrario, non fa nulla .... Stupidità per il gusto della stupidità...



Ricorda solo che una volta facevamo previsioni basate su dati "all'indietro", ricordi quanto eravamo bravi a prevedere il passato????

Stai facendo la stessa cosa ora !!!! scienziato!!! )))

non essere stupido ...

 
Cosa c'è di stupido?

