L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2000

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky:
Non ci sono librerie in python, quindi non capisco di cosa hai bisogno

google mente! Lo sapevo, voi finks ))))

===============================

Quando si esegue pandas o qualsiasi altra libreria, non è necessario avere 10 script aperti con funzioni per essa nell'IDE.

 

.

 
Evgeniy Chumakov:

Dove sono X[,3] ecc.

nessuno, perché non ce n'è bisogno...

Evgeniy Chumakov :

Non capisco il significato di X[,1] == X[,1]?

ci vuole molto tempo per spiegarlo.

Evgeniy Chumakov :

Devi passare attraverso gli ultimi 10 valori per fare una previsione.

[Eliminato]  
mytarmailS:

google sta mentendo! lo sapevo, pindos ))))


Quando si esegue pandas o qualsiasi altra bibbia, non è necessario avere 10 script aperti con funzioni per esso nell'IDE, questo è ciò di cui ho bisogno

questi sono i pacchetti.

creare un file __init__.py vuoto nella cartella e godersi

  
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"

Vedo, in generale se array[x3] > - 0,03370967745 e array[x4] <= -0,00120967745 allora [16] ecc.

 
Maxim Dmitrievsky:

questi sono i pacchetti

creare un file __init__.py vuoto nella cartella e godersi

ok, lo proverò

 
Evgeniy Chumakov:

Vedo, in generale se array[x3] > - 0,03370967745 e array[x4] <= -0,00120967745 allora [16] ecc.

Non conosco la sintassi di mt4, non sono sicuro di capire quello che hai scritto.

 
mytarmailS:

Non conosco la sintassi di mt4, non sono sicuro di capire quello che hai scritto.

diciamo che se il vostro array di valori si chiama "x" e state predicendo l'i-esimo elemento

allora X[,10] è x[i-1]

e X[,1] è x[i-10]

e prevediamo x[i ].


Ecco le statistiche sulle regole e il loro errore

      len freq                  err                 
 [1,] "2" "0.258200032315398"   "0"                 
 [2,] "3" "0.168363225076749"   "0"                 
 [3,] "1" "0.0980772338019066"  "0"                 
 [4,] "1" "0.0929067700759412"  "0"                 
 [5,] "3" "0.0575214089513653"  "0"                 
 [6,] "4" "0.0571982549684925"  "0"                 
 [7,] "3" "0.0542898691226369"  "0"                 
 [8,] "2" "0.0525125222168363"  "0"                 
 [9,] "2" "0.0313459363386654"  "0"                 
[10,] "3" "0.0274680885441913"  "0"                 
[11,] "2" "0.025044433672645"   "0"                 
[12,] "3" "0.015026660203587"   "0"                 
[13,] "2" "0.0124414283406043"  "0"                 
[14,] "3" "0.010017773469058"   "0"                 
[15,] "5" "0.0122798513491679"  "0.0131578947368421"
[16,] "4" "0.0103409274519308"  "0.1875"            
[17,] "1" "0.0122798513491679"  "0.236842105263158" 
[18,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655"


in linea di principio, 16, 17, 18 regole che potete cercare di ignorare

 
mytarmailS:

diciamo che se il vostro array di valori si chiama "x" e state predicendo l'i-esimo elemento

allora X[,10] è x[i-1]

e X[,1] è x[i-10]

e prevediamo x[i ]


x[i], x[1], x[2],x[3] è una tale sequenza.

quindi X[,10] è più probabile che sia x[i+1], se meno poi nel futuro.

 
Evgeniy Chumakov:


x[i], x[1], x[2],x[3] è una tale sequenza.

quindi X[,10] è più probabile che sia x[i+1], se meno poi nel futuro.

Ah, allora dimentica quello che ho scritto, nella mia lingua i+1 è il futuro


quindi basta guardare questa foto.

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
  • 2020.09.08
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
1...199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007...3399
Nuovo commento