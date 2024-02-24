L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2000
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non ci sono librerie in python, quindi non capisco di cosa hai bisogno
google mente! Lo sapevo, voi finks ))))
===============================
Quando si esegue pandas o qualsiasi altra libreria, non è necessario avere 10 script aperti con funzioni per essa nell'IDE.
.
Dove sono X[,3] ecc.
nessuno, perché non ce n'è bisogno...
Non capisco il significato di X[,1] == X[,1]?
ci vuole molto tempo per spiegarlo.
Devi passare attraverso gli ultimi 10 valori per fare una previsione.
Sì
google sta mentendo! lo sapevo, pindos ))))
Quando si esegue pandas o qualsiasi altra bibbia, non è necessario avere 10 script aperti con funzioni per esso nell'IDE, questo è ciò di cui ho bisogno
questi sono i pacchetti.
creare un file __init__.py vuoto nella cartella e godersi
Vedo, in generale se array[x3] > - 0,03370967745 e array[x4] <= -0,00120967745 allora [16] ecc.
questi sono i pacchetti
creare un file __init__.py vuoto nella cartella e godersi
ok, lo proverò
Vedo, in generale se array[x3] > - 0,03370967745 e array[x4] <= -0,00120967745 allora [16] ecc.
Non conosco la sintassi di mt4, non sono sicuro di capire quello che hai scritto.
Non conosco la sintassi di mt4, non sono sicuro di capire quello che hai scritto.
diciamo che se il vostro array di valori si chiama "x" e state predicendo l'i-esimo elemento
allora X[,10] è x[i-1]
e X[,1] è x[i-10]
e prevediamo x[i ].
Ecco le statistiche sulle regole e il loro errore
in linea di principio, 16, 17, 18 regole che potete cercare di ignorare
diciamo che se il vostro array di valori si chiama "x" e state predicendo l'i-esimo elemento
allora X[,10] è x[i-1]
e X[,1] è x[i-10]
e prevediamo x[i ]
x[i], x[1], x[2],x[3] è una tale sequenza.
quindi X[,10] è più probabile che sia x[i+1], se meno poi nel futuro.
x[i], x[1], x[2],x[3] è una tale sequenza.
quindi X[,10] è più probabile che sia x[i+1], se meno poi nel futuro.
Ah, allora dimentica quello che ho scritto, nella mia lingua i+1 è il futuro
quindi basta guardare questa foto.#19988