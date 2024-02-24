L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1815
Non è ingenuo. è solo per divertimento....)))) Qui circa ns predittori mo modello di chip e non ci sono formule qui)))))) oltre al segreto meraviglie grafiche))))) Non ci sono segreti nei modelli mat, bisogna solo capirli.))))))
Eh? È tutto a posto. Sud, come dicono i polacchi, tutti i vostri segreti sono studiati, niente di nuovo purtroppo.
Sì signori, è possibile insegnare NS. Ma funzionerà bene sulla storia (questo è sicuro) o solo in condizioni eccezionalmente ideali, che il mercato cercherà di non fornirvi in futuro.
Non so come si possa prevedere meglio a macchina questo tipo di comportamento dei prezzi.
Spero che tu capisca che questo è il momento attuale.
Sono già contento che almeno una persona sia disposta a parlare.
Qual è il punto? Se si carica la spazzatura nella NS, cosa ci si aspetta di ricavarne? Probabilmente potete indovinare.
Ma tutti i bei post con anche un punto di vista scientifico.
Ho riletto il tuo post di nuovo e con attenzione.
La metterò semplicemente, voi confondete/confrontate l'ottimizzazione convenzionale con l'intelligenza artificiale, da qui tutte le vostre frustrazioni, il problema è in voi e non nel NS!
Penso che non abbia senso ottimizzare.
Solo la storia può essere ottimizzata, ma è già lontana dalla realtà.
Ci sono molti suggerimenti per il futuro e solo questi dovrebbero essere usati.
È qui che serve l'IA, non per la storia))))
Da dove viene la convinzione stabile che il movimento dei prezzi sia un caos assoluto? Esiste una professione come "trader", un trader usa le regolarità che sono presenti e si guadagna il pane. Anche un neuronet trova queste regolarità. Sì, è un compito non banale, ma è risolvibile e ci sono esempi.
Un altro all-spreader, funziona e predice normalmente. Non perfetto, certo, ma al livello di un trader medio.
Ok, vado a prendere una birra allora).
Per favore, non prendete la parola ottimizzazione come sinonimo - periodo regolato alla stocastica ...
Quando analizzi i tuoi modelli e cerchi di identificare i punti di entrata di qualità, diciamo i modelli di acquisto, vendita e spazzatura...
Che cosa fai? Si minimizza l'errore di classe(questa è l'ottimizzazione) e ci sono tre classi: "comprare", "vendere". , "vendita" Questo è un compito diclassificazione nell'apprendimento automatico.
Quando rompi le situazioni di mercato in modelli e dai loro numeri - questo è il compito di clustering nel machine learning
Trovare il numero ottimale di modelli - anche questa è ottimizzazione.
Vedete, state facendo machine learning da molto tempo senza nemmeno saperlo, solo con strumenti non ottimali, ma non è questo il punto.
Ci sonomolti spunti per il futuro e solo questi devono essere utilizzati.
È lì che serve l'AI, non nella storia)))
Ti stai contraddicendo.
Come fai a sapere che è un'allusione al futuro? Probabilmente perché l'hai già visto prima ed è una specie di storia).
Beh, la storia può cambiare in qualsiasi momento, e la rete neurale non cambierà la natura dei movimenti di prezzo. Non sognare nemmeno). E si può aspettare per anni. Sync by honeybunny