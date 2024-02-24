L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1817

Uladzimir Izerski:

Non ho approfondito i migliori significati, ma l'essenza è la stessa. Il mio significato è che l'IA è un prodotto software con la capacità di capire la situazione attuale e di vedere il futuro.

Non proprio. L'IA è un complesso di codici che servono la rete neurale interna. Quindi, c'è una NS nell'IA che è servita dalla pre e post elaborazione dei codici. Cioè come parte di ogni IA c'è un NS, ma non ogni NS può essere un IA. Una rete neurale è fondamentalmente un polinomio, se questo polinomio è servito da un livello aggiuntivo di codici, cioè, pre-elaborazione dei dati, partizionamento astuto del set di allenamento prima dell'allenamento, analisi dei risultati ottenuti, allora in generale questo sistema può essere chiamato una IA, dove la NS è solo un corpo piccolo ma molto importante dell'intero progetto. NS può essere senza AI, ma AI non può essere senza NS.... Niente fantascienza qui, solo un'esistenza con i piedi per terra per codice, niente di più. E non dare troppo peso all'IA, perché la cosa più importante è capire cosa l'IA può e non può fare.... Questo è IMPORTANTE!!!!
 
Micha, cosa stai blaterando? Sei di nuovo ubriaco o cosa? :))

 
Amico, mi sorprendi se non lo sapevi fino ad ora.... Dai, attento, la gente ci guarda...
 

È difficile da credere, ma il prezzo si svolge esattamente come un orologio in certi posti.

Così questo processo può essere identificato e tradotto in codice. Sarebbe l'IA. MA il grande MA. Non appena rivelerò questo segreto, tutti cercheranno di approfittarne. E ci sarà un grande botto.

F2

 
Vi dirò ancora di più. Ci sono livelli di opzioni che possono essere scambiati dai commercianti o meno. Questi livelli sono abbastanza noti sul mercato. Definito dagli strike di ogni opzione nella specifica, quindi non hai scoperto l'America qui se qualcosa.... Forse l'ho aperto per te... Quindi vai avanti...
 
Non sono così lontano dalla realtà. Tutto il resto da te))

 
.... sad.... sembra che sia difficile essere adeguati qui. OK.... qual è il problema... è tutto a posto, non preoccuparti, tutto andrà bene :-)
 
Dai, non piagnucolare. Andrà tutto bene.

Hai già ristretto il tuo cerchio così tanto che devi gridare "Ow". Stai ancora andando alla grande.

 
Ha qualcosa sulla sostanza della domanda?
 
Certo che c'è. Perché diavolo sono venuto qui?

Qui ci sono persone interessanti e intelligenti che possono aiutarti a risolvere molte questioni.

