La testardaggine ha un significato simile alla perseveranza. Spero che vi aiutino ad arrivare al punto di implementare con successo le vostre idee nel Ministero della Difesa. Queste sono qualità utili per i ricercatori. ;-)PS Ho pensato a un nome per il tuo sistema di selezione delle foglie: 'Herbarium' - aggiungi alla collezione di metodi da alberi, foreste, ceppi, giungle.
Essere testardi non è sempre produttivo, ma grazie per aver apprezzato la mia qualità.
Riguardo all'erbario, uso già questa terminologia, grazie per aver sostenuto l'idea.
Aleksey Vyazmikin, 2018.06.27 16:42
Un po' sulle direzioni che vedo promettenti:
1. Lavorare sui metodi genetici - qui voglio provare a creare gruppi logici di caratteristiche, anche quando si semina e si nutre la prole.
2. Lavorare sulle funzioni di fitness - qui voglio fornire un feedback ai risultati commerciali effettivi, non solo ai risultati di classificazione.
3. Lavorare sul nutrimento dei ceppi - un metodo semi-automatico di generare alberi quando la base dell'albero è nota o quando i singoli rami sono noti.
4. Lavorare su un metodo per valutare l'albero risultante.
5. Lavorare su un modo comodo e veloce per integrare l'albero nell'algoritmo dell'EA.
6. Lavorare su un erbario - Tirando le regole individuali per creare un'impalcatura.
7. Lavorare su un metodo di costruzione dell'albero che non escluda limiti/range, ma cerchi di dare soluzioni a tutti i valori nel predittore (rilevante quando la quantizzazione (suddivisione in sottogruppi) è già usata nella preparazione del predittore).
Ho lavorato un po' sul disegno dei grafici, ora posso guardare velocemente i modelli preselezionati dallo script visivamente, finora ho deciso di salvare solo i grafici fuori dal tutorial.
Fallo di dimensioni più piccole. La larghezza non dovrebbe essere più di 750 pixel.
Fallo di dimensioni più piccole. Non più di 750 pixel.
Capisco, ne terrò conto la prossima volta, grazie.
Se hai OOS per un anno, allora puramente psicologicamente sarà difficile sedersi in un drawdown o chiacchierare di 0 per circa mezzo anno. E se ci sono investitori, durante questo periodo molti potrebbero scappare.
Grafica 3 - sembra essere senza tale sgradevolezza.
Beh, ci sono diverse opzioni sulla gif e anche loro non sono per dimostrare un modello di successo, ma solo per sviluppare un progetto per automatizzare il ciclo di apprendimento. Sì, è quasi un anno, ma se pensate che avrei potuto prosciugare quei soldi fino a zero, è meglio avere un piccolo profitto e andare avanti. Inoltre, l'ideologia del mio utilizzo di diversi modelli allo stesso tempo - per ogni modello ci sarà un volume fisso - lavorerò in due conti contemporaneamente - acquisto e vendita.
Lavorerò in due conti contemporaneamente - acquisto e vendita. Ora (presto, spero) potrei finire i predittori e provare alcune altre strategie con loro, ma finora la lista non è così grande.
Ed ecco come si presenta il bilancio dell'errore di classificazione degli stessi modelli, cioè se classificato correttamente 1, allora +1, se classificato correttamente 1 e c'era uno zero, allora -1.
I miei obiettivi sono molto modesti - idealmente guadagnerei mille 200 rubli quest'anno, per non morire di fame...
Capisco che un artista debba essere affamato, ma è meglio farlo nel suo tempo libero )come opzione, se non ci sono problemi con andare a lavorare, ci sono un sacco di posti ora che richiedono datascientists dalla ZP sono buoni