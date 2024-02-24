L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1249
Quindi presumo che il soggetto sia lo stesso ovunque - un trader e perché dovrebbe cambiare il suo comportamento a seconda dello strumento?
Hai finalmente deciso nel tuo ragionamento che non c'è differenza se il cavallo è davanti al carro o viceversa - il carro è davanti al cavallo! ))))
Un trader si adatta al mercato, perché non c'è nessun partecipante al mercato che possa dirti dove sarà il prezzo domani, non c'è nessun partecipante al mercato che abbia tutte le informazioni su tutti i partecipanti al mercato
Se assumiamo che i mercati siano tutti uguali e che il comportamento dei prezzi abbia modelli simili, allora perché non combinare una dozzina di strumenti in un campione e cercare "segni" comuni per tutti i mercati?
supponiamo, poi nell'ottimizzatore avrai sempre il tuo TS a trovare ottime soluzioni (spero che tu non consideri il trading con stop-loss e risk-excess), ma di solito tutto è triste, quello che funziona su un mercato può non funzionare su un altro.
Ecco il problema generale: semplificate il modello (il mercato) alle coordinate cartesiane X e Y, sulla base del vostro presupposto che tutti i mercati sono uguali, allora c'è un coefficiente di trasformazione (lineare o non lineare) che permette di convertire alcuni dati in altri - se è così, allora è un problema per il NS, risolve il problema di trovare la dipendenza dei dati di input sull'output, una tabella di moltiplicazione non ha alimentato il NS solo persona pigra qui ;)
Se si giudica dalla percentuale di operazioni redditizie, dal fattore di profitto, tutto dipende dallo strumento, dal timeframe, la differenza è più o meno 3-4 per cento, non di più. Con la crescita del timeframe la stabilità dei modelli è in calo. La più accurata è sui "ticks", qualunque sia il test, i parametri del sistema sono stretti come prima. E poi l'errore si accumula nel tempo e i modelli diventano più vaghi. Più tempo ci vuole per formare il modello, più forte è il tremolio dell'immagine. Ma la struttura del modello non "cade a pezzi", anche su MN, è ancora lo stesso modello, la differenza è nelle percentuali.
La base di ferro per la "uguaglianza" di tutti i grafici di mercato è lì, non possono essere diversi puramente fisicamente. Né possono cambiare nel tempo, nemmeno di "un millimetro", beh a meno che per esempio non cambi la velocità della luce o il numero di PI.
Ti ho dato un link a un libro più di una volta, e dice perché sono uguali e perché non possono cambiare nel tempo.
Avevo la formazione per il 2016-2017 e poi ho solo controllato i fogli per il 2014-2018 e ho selezionato quelli che erano redditizi ogni anno e soddisfacevano una serie di altri criteri (crescita complessiva / nessun grande drawdown). Quindi mi sto chiedendo se un tale modello può essere utilizzato.
Per quanto riguarda la combinazione di diversi simboli, molti predittori qui sono il guadagno in pip per diversi intervalli di tempo, e non funzionerà con diversi strumenti...
Cos'è un pacchetto o un programma in cui si possono visualizzare le singole foglie e le loro statistiche?Ha insegnato 1 albero o una foresta lì?
Mi dispiace, non ho sempre il tempo di leggere tutte le discussioni nel thread, lo leggerò, non c'è niente da leggere ora comunque
R o Python? Perché non entrambi? Usare Anaconda Python in R con {reticulate}
Fa, serve un filtro normale come il JMA di Jurica, ma prima del '71.
Preferibilmente non troppo complicato e in R. Ne hai?
No.
Ho usato il JMA finalizzato su mcl4 per molto tempo in termini di adattamento al periodo, ma non è molto utile: si sbiadisce come tutto il resto. Di tanto in tanto ho dovuto intervenire con le mani.
Uso gli indicatori come predittori, ma non sono a conoscenza di nessuno smoothing che abbia potere predittivo per le mie variabili target.
Se si tratta di filtri, c'è un curioso pacchetto chiamato smooth. All'interno dello smoothing si trova Kalman con lo spazio di stato. Dà mashup di ottima qualità, e con estrapolazione (previsione) per diversi passi avanti.
Ma di nuovo, la cosa principale per me è: capacità predittiva per l'obiettivo, e tutto in questo pacchetto è lo stesso problema: non ha capacità predittiva.
Ecco perché ho rinunciato a tutti i filtri, allo smoothing e alle altre cose.
Sto lavorando di più con i predittori, che descrivono il mercato, e ne ho già più di 300, e 300 input sono troppo complicati per SN... Ecco perché uso modelli ad albero. In ogni caso il compito è quello di convertire i punti in unità relative affinché i predittori non dipendano dallo strumento. Io lo faccio con l'ATR giornaliero, ma forse c'è un metodo migliore - non lo so. In ogni caso ho bisogno di provare diversi metodi di trasformazione dei dati, dal momento che il mio campione di allenamento è piccolo - non tutte le variazioni sono prese in considerazione o presenti in una piccola forma quantitativa, che impedisce di identificare la regola (formazione della lista).
Qual è il pacchetto o il programma in cui si possono guardare i singoli fogli e le statistiche sul loro lavoro?Hai allenato 1 albero o una foresta lì?
Sì, è molto istruttivo lavorare con il campionamento in Deductor Studio - puoi ricostruire rami o costruire un albero da zero - un ottimo strumento per capire come funziona l'albero e per testare le tue ipotesi. Lo svantaggio è che il pacchetto è pagato e non si può scaricare le regole (foglie) così facilmente...
Uso lo script R per generare l'albero con la genetica, poi uso lo script per scaricare i dati dell'albero ad ogni iterazione, e poi uso il programma parser, che è stato scritto separatamente, converte gli alberi in foglie in questo formato:
Poi uso l'EA che legge i predittori dal file e il risultato finanziario e applica le foglie su di loro in modalità di ottimizzazione "Calcoli matematici" e all'interno di esso raccolgo già le statistiche dal calcolo degli indicatori finanziari e altre statistiche, che vengono passate dagli agenti all'EA in cornici e raccolte in un file come risultato.
Poi guardo il foglio per ogni periodo di riferimento.
Cavolo, tutto quello che si fa manualmente dovrebbe essere fatto da un neuronet, e così.... Perdita di tempo, e se il risultato è negativo, si ha un sacco di frustrazione e la ricerca di altri metodi.
Martello. Prova la retroilluminazione per comodità (mappe di calore)
Sì, ho visto tali implementazioni con retroilluminazione, ma è un algoritmo separato da scrivere, e una tela da attrarre, che non ho trattato affatto. Ecco perché lo tiro fuori con le formule. Ma una mappa sarebbe interessante, ma poi di nuovo è meglio usare il multidimensionale...
Ora sto pensando a cosa mirare quando raccolgo le foglie per un modello, prima di tutto ho selezionato le foglie stabili - ho già scritto, poi viene il filtro foglie (ho -1/0/1 classificazione - vendita/non entrare/acquistare), rispettivamente il filtro può essere foglie dal gruppo "non entrare" e dal gruppo "comprare" per la vendita, e infatti sono del gruppo "sell" - poiché o il pattern era falso o il grafico di applicazione delle foglie all'entrata nel mercato non copre questa superficie con il segnale di entrata, ma filtra bene in termini di ignorare l'entrata. Finora il criterio dei filtri è il seguente - miglioramento del profitto, diminuzione del drawdown, diminuzione del numero di voci perdenti in una riga, quindi si possono prendere 4-6 foglie, che in periodi 3x/4x miglioreranno tutti questi indici in una volta, e gli indici in generale - profitto e drawdown. E poi o concentrare l'attenzione di selezione sulla redditività e la percentuale di voci corrette, o penso di provare a trovare un filtro individuale per ogni foglia (1-2), che è più costoso, ma dovrebbe essere più efficace in teoria.