L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1243
bene, traine 14 test 40
Beh, in generale l'accuratezza sul test va dal 57% al 61%, sul random trains\test - 80\20%, una tale diffusione su un dataset così piccolo è abbastanza logica.
Sì, sì. Si può tirare fuori una bellezza da un rospo anche dalle orecchie)
Francamente non capisco quale sia il problema e la difficoltà di lavorare nel canale? Forse giocate per 1 ora e oltre? - allora non ci sono canali, solo un riflesso apparente della luna apparente.
ZS A proposito di MO. Se assumiamo che il rumore prevalga nel forex, allora la formulazione del problema MO dovrebbe essere diversa).
Grazie, ben inteso... Guarderò più modelli in python e forse farò un set più grande, controllerò
il set di dati è 10 volte più grande.
catbusto:
Alglib:
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.10990
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.49840
Quello che ho potuto notare è che alglib è pesantemente sovrallenato in una sola volta, ma sul test mostra errori relativamente simili con boost. Boost appiana entrambi gli errori piacevolmente però, e se si aspetta il grafico su trayne andrà anche nello spazio mentre il test rimane penzolante. Boost è semplicemente meglio controllato, e non c'è modo di fermare la ramificazione all'inizio in alglieb.
Beh, questo è randoms in generale, non farà soldi ovviamente e i boost non salveranno
Maxim Dmitrievsky:
e non c'è modo di fermare la ramificazione dell'albero all'inizio in alglib
Il codice è aperto - potete modificarlo. Oppure potete scrivere il vostro albero basato su quello di base di AlglibWizard ha scritto qualcosa di suo... non una scala, non una rete, ma un animale sconosciuto))
Ehhhhh....
Di nuovo - Warlock sa solo come preparare i dati di input per una rete neurale. Dati di ingresso! E da lì, non importa cosa usare.
Vi faccio un esempio.
Ricordo che qui c'era un Doc. Ora non c'è più... Il ragazzo più intelligente ed efficiente! Pensi che si sia frustrato e si sia arreso? Non credo proprio!
Ho lavorato molto con lui sulla LS. Ha fatto miliardi di studi nel ricevere/elaborare le quotazioni delle zecche. Ha preso diverse fonti di citazioni, le ha assottigliate, le ha assottigliate, le ha piegate in una curva...
E poi, non c'era più né in PM né sul forum.
Penso che abbia finalmente trovato un modo per preparare gli input per la NS, così come Koldun - e poi è libero di fare quello che vuole, di stare qui sul forum o no.
Ma ha fatto un ottimo lavoro, ne sono testimone.
Beh sì, 52-53, non esattamente un randome ma non guadagnerà nemmeno.
Ne sono testimone. Doc sembra aver svuotato tutti i bitcoin che ha ottenuto da numerai e si è offeso sul mercato, probabilmente "è diventato dipendente".
Sai cosa stai dicendo? - Ha fatto miliardi di studi nel campo della ricezione/elaborazione delle quotazioni delle zecche. Ha preso diverse fonti di citazioni, le ha diluite, assottigliate, piegate... Ti ricorda qualcosa? Esatto, la scimmia e i suoi occhiali, li ha messi sulla schiena, poi li ha messi sulla coda, poi li ha annusati, poi li ha leccati . Buona pubblicità per i vostri guru)).
E per quanto riguarda il guru, per il prevedibile passato ne abbiamo avuto solo uno - SanSanych, e questo per mancanza di meglio. Ha almeno trascinato un sacco di gente alla R, già una cosa.
Per quanto riguarda il tema stesso dell'IO, la sua stessa esistenza per molti anni dimostra l'assoluta inutilità dell'approccio: l'IO come sistema di trading. Studiando gli escrementi dell'elefante, non c'è molto da dire sull'elefante stesso, tanto meno da prevedere. E citazioni, nient'altro.
Al momento, i sistemi logici-indicatori, con meno sforzo, mostrano risultati abbastanza reali. Quindi si potrebbe anche usare il MO in tali sistemi. Diciamo, foresta-alberi - già preparato logica insegnabile per tali sistemi, che preoccuparsi di scrivere tutto. In generale, il MO, come soluzioni applicate a sistemi esistenti, è un argomento abbastanza funzionante.