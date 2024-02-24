L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1159
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Alcune stronzate che ho scritto ieri sera senza niente da fare :)
Una NS sta cercando di identificare i cicli con la risposta più alta possibile, la seconda li estrapola nel futuro (come se i cicli fossero più facili da prevedere dei prezzi stessi)
è così divertente... se ad un incrocio con zero o dal previsto ha da aprire
Alcune stronzate che ho scritto ieri sera senza niente da fare :)
Una NS sta cercando di identificare i cicli con la risposta più alta possibile, la seconda li estrapola nel futuro (come se i cicli fossero più facili da prevedere dei prezzi stessi)
L'ho girato così divertente... se all'incrocio con zero o dal previsto ha da aprire
Che inventore che sei!
Forse i risultati di questo lavoro congiunto di reti possono essere trasformati in un predittore e dati ad altre reti/alberi per essere mangiati?
Alcune stronzate che ho scritto ieri sera senza niente da fare :)
Una NS sta cercando di identificare i cicli con la risposta più alta possibile, la seconda li estrapola nel futuro (come se i cicli fossero più facili da prevedere dei prezzi stessi)
è così divertente... se ad un incrocio con zero o da previsto ha da aprire
Volevo proporre nella discussione di Biblioteca: RL GMDH: un EA basato su Expert Advisor è buono, ma imho, prima abbiamo bisogno di visualizzare ciò che l'EA vede, cioè abbiamo bisogno di un indicatore, non un EA, ma ora vedo che hai già pensato a tutto ))))
Bene, se avete un indicatore, ora dovreste scrivere un EA basato su di esso e prendere il vostro tempo per osservare nella modalità di visualizzazione
SZZY: ho visto un indicatore in kodobase non molto tempo fa che sembra esattamente uguale al tuo ma senza linee rosse a destra.
Che inventore che sei!
Forse i risultati di queste reti che lavorano insieme possono essere trasformati in un predittore e dati ad altre reti/alberi da mangiare?
ridisegna il futuro abbastanza fortemente, ma nel complesso questa palla arancione è andata in contrazione (grande) e i piccoli cicli hanno previsto bene su e giù, dopo un po' (lo screenshot precedente era un acquisto, per interesse)
ora prevede di nuovo che ci sarà un piccolo ciclo rosso verso l'alto, cioè la crescita di alcuni piccoli
Non so, è molto più difficile descriverlo con il bot, ma lo vedo con i miei occhi
Ho messo i bastoncini di prova per vedere se gira :) in generale il segnale principale è una linea zero che attraversa
potrebbe essere buono per il gioco d'azzardo
Ho messo i bastoncini di prova per vedere se gira :) in generale il segnale principale è una linea zero che attraversa
potrebbe essere buono per il gioco d'azzardo
su quello più basso si può convalidare (più la deviazione dal centro più il risultato è accurato), meno di qualche limite non si può credere,
e su quello superiore (se il grafico è corretto, cioè, non è involontariamente spostato in futuro), allora per entrare da ritorni alla media, cioè, invertendo verso il basso sopra 0 - vendere, sotto 0 e verso l'alto - comprare.
PS/ (ok se non è il caso) ma qualcosa mi dice che si potrebbe (e probabilmente qualcuno lo ha fatto) arrivare a questi grafici in un modo diverso :-) In qualche modo, per intuizione, vedo un'autocorrelazione di 4-5 barre e la sua valutazione
su quello più basso si può convalidare (maggiore è la deviazione dal centro più accurato è il risultato), meno di un certo limite è semplicemente non credibile,
e da quello superiore (se il grafico è corretto, cioè non spostato involontariamente al futuro), quindi entrare per ritorni alla media, cioè un'inversione verso il basso sopra lo 0 vendere, sotto lo 0 e verso l'alto comprare.
PS/ (ok se non è il caso) ma qualcosa mi dice che si potrebbe (e probabilmente qualcuno lo ha fatto) arrivare a questi grafici in un modo diverso :-) Proprio al volo, vedo l'autocorrelazione di 4-5 barre e la sua stima
Autoregressione :) non spostata. alla media non funziona - la toglie periodicamente. I segnali sono ok agli incroci della linea 0, ma ridisegna l'ultima barra ovviamente. Se si può in qualche modo determinare con gli occhi ciò che sta per accadere... allora non credo sul robot) è solo divertente.
s.s. Il ciclo non è stato previsto, l'estrapolatore è stato ridisegnato. Anche su questi cicli non funziona, figuriamoci se si cerca di dare un prezzo.
E oggi ho guardato - la grande merda ha predetto ok, e oggi ha dato un segnale di acquisto stesso e predice più crescita. OK, ho finito di spammare :) ma le modifiche di AR\Arim potrebbero essere interessanti - è per coloro che non hanno niente di meglio da fare
Qualcuno può consigliare se ci sono algoritmi di apprendimento automatico?
Ho bisogno di ridurre il numero di scambi.
Non riesco a trovare niente di buono.
Dice che è il momento di un po' di onore.
Cercherò di fare il mio estrapolatore personale, uno migliore.