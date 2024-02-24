L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1155
Windows o linux?
Windows 7 64x
Non sono sicuro, ma penso che tu abbia scaricato il pacchetto linux
Questo è il comando che hai dato.
Ho provato a zipparlo dopo averlo decompresso, ma non ha funzionato (neanche un messaggio di errore). Dove posso trovare il file giusto per i venti?
Ho provato a zipparlo dopo averlo decompresso, ma non ha funzionato (neanche un messaggio di errore). Dove posso scaricare il file corretto di Windows allora?
Non so quale sia il problema.
Fai la tua domanda su stackowerflow o scrivi a *** di Yandex.
Grazie per aver cercato di aiutare.
Parlaci dei tuoi risultati nell'applicazione di questo pacchetto, per favore.
Non l'ho usato, sono i predittori che contano, non il modello, il modello può rendere lo 0,5%-3% meglio di un altro, mentre gli indicatori determinano tutto
Beh, non direi così, approcci diversi danno risultati diversi, per esempio sui miei dati alcuni neuronics funzionano, altri no, ma l'albero funziona per esempio e le mappe di Kohonen e qualche altro clustering...
È necessario fare un'ottusa pre-elaborazione della BP iniziale dei rendimenti, smussare gli outlier, ecc. per ottenere la stazionarietà.
Secondo Kolmogorov, solo i rendimenti e la somma cumulativa dei rendimenti in una finestra scorrevole possono essere previsti, poiché hanno aspettativa = 0. Ma non il prezzo stesso e altre cose.
E che rapporto c'è tra il prezzo e i rimpatriati? Giusto - il prezzo è parte integrante di tutti i ritorni.
A proposito, chi conosce un buon NS o un altro metodo per le immagini a matrice condizionale come i pixel? Ho un valore di matrice da 1 a 20 sotto forma di numeri, cioè punti segnati sulla matrice di 20 ma 20.
Cerca su Google, c'è un sacco di roba nella stessa R-ke.
Sì, sì, l'abbiamo sentito 100 volte... e provato 100 anni fa e buttato via perché era spazzatura