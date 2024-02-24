L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1155

mytarmailS:

Windows o linux?

Windows 7 64x

 
Aleksey Vyazmikin:

mytarmailS:

Non sono sicuro, ma penso che tu abbia scaricato un pacchetto linux.


Questo è il comando che hai dato.

Ho provato a zipparlo dopo averlo decompresso, ma non ha funzionato (neanche un messaggio di errore). Dove posso trovare il file giusto per i venti?

 
Aleksey Vyazmikin:

Non so quale sia il problema.

Fai la tua domanda su stackowerflow o scrivi a *** di Yandex.

 
mytarmailS:

Grazie per aver cercato di aiutare.

Parlaci dei tuoi risultati nell'applicazione di questo pacchetto, per favore.

 
Aleksey Vyazmikin:

Non l'ho usato, sono i predittori che contano, non il modello, il modello può rendere lo 0,5%-3% meglio di un altro, mentre gli indicatori determinano tutto

 
mytarmailS:

Non l'ho applicato, sono i segni dei predittori che sono importanti, non il modello, il modello può funzionare meglio di un altro di 0,5%-3%, e i segni determinano tutto

Beh, non direi così, approcci diversi danno risultati diversi, per esempio sui miei dati alcuni neuronics funzionano, altri no, ma l'albero funziona per esempio e le mappe di Kohonen e qualche altro clustering...

 
A proposito, qualcuno conosce un buon NS o un altro metodo per immagini convenzionalmente matricizzate, come i pixel? Ho un valore di matrice da 1 a 20 sotto forma di numeri, cioè i punti sulla matrice sono segnati 20 ma 20.
 
mytarmailS:

È necessario fare un'ottusa pre-elaborazione della BP iniziale dei rendimenti, smussare gli outlier, ecc. per ottenere la stazionarietà.

Secondo Kolmogorov, solo i rendimenti e la somma cumulativa dei rendimenti in una finestra scorrevole possono essere previsti, poiché hanno aspettativa = 0. Ma non il prezzo stesso e altre cose.

E che rapporto c'è tra il prezzo e i rimpatriati? Giusto - il prezzo è parte integrante di tutti i ritorni.

 
Aleksey Vyazmikin:
A proposito, chi conosce un buon NS o un altro metodo per le immagini a matrice condizionale come i pixel? Ho un valore di matrice da 1 a 20 sotto forma di numeri, cioè punti segnati sulla matrice di 20 ma 20.

Cerca su Google, c'è un sacco di roba nella stessa R-ke.

Alexander_K2:

Sì, sì, l'abbiamo sentito 100 volte... e provato 100 anni fa e buttato via perché era spazzatura

