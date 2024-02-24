L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2218

Maxim Dmitrievsky:

Leggo ma non capisco


Creazione di etichette di addestramento (campionamento casuale)

I campioni di allenamento sono insiemi di caratteristiche (o token) e di etichette corrispondenti. L'output del modello dovrebbe essere qualche informazione che deve imparare a prevedere. Consideriamo il caso della classificazione binaria, il modello predice la probabilità di assegnare l'esempio di formazione alla classe 0 o 1. Ne consegue logicamente che agli zeri e agli uno possono essere assegnate direzioni di transazione: comprare o vendere. In altre parole, il modello dovrebbe imparare a prevedere la direzione di un trade dati i parametri dell'ambiente (set di caratteristiche).

def add_labels(dataset, min, max):
    labels = []
    for i in range(dataset.shape[0]-max):
        rand = random.randint(min, max)
        if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(1.0)
        elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(0.0)              
        else:
            labels.append(0.0)
    dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy()
    dataset['labels'] = labels
    dataset = dataset.dropna()
    return dataset



Qual è l'essenza di questa randomizzazione, a cosa serve? cosa dà?

Perché queste distanze casuali per i segni?
Una previsione per n barre in avanti. Quando non sai per quanto tempo dovresti mantenere l'accordo. Se non sapete quanto tempo ci vorrà per ottenere un profitto, potete fare domande.

Se il prezzo si comportasse come un segnale radio, l'overshooting sarebbe il modo perfetto per uscire da un trade sbagliato)

 
Aleksey Nikolayev:

Se il prezzo si comportasse come un segnale radio, allora l'overbidding sarebbe la perfetta via d'uscita dal trade sbagliato)

Ben detto!

 
Aleksey Nikolayev:

Se il prezzo si comportasse come un segnale radio, allora l'overbidding sarebbe il modo perfetto per uscire da un trade sbagliato)

È semplice, bisogna accettare il fatto delle decisioni sbagliate e come la norma.

E se prendendo queste decisioni il profitto finale sarà in zona negativa, allora non avete bisogno di ulteriori prove che il metodo scelto è fondamentalmente sbagliato.

Penso che tutti questi problemi siano sorti a causa del forex, perché il forex è progettato per i mendicanti (io sono uno di loro)). Per esempio, se non conosci il vero valore di una posizione aperta e non puoi permetterti di prendere una posizione lunga, specialmente se non è redditizia.
Aleksey Nikolayev:

Se il prezzo si comportasse come un segnale radio, allora l'overbidding sarebbe il modo perfetto per uscire dallo scambio sbagliato)

Il segnale radio non è eterno) e si può spegnere)

