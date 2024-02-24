L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 512
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Domanda a coloro che hanno risolto problemi di regressione per NS:
Che cosa alimenta come valore di allenamento (e che cosa poi prevedere)?
Ci sono delle varianti:
1) 1 uscita con incremento di prezzo della prossima barra (mi sembra poco interessante, perché l'incremento di prezzo di 1 barra è di solito insignificante)
2) 10-20 uscite con incrementi di prezzo per 10-20 barre (sembra richiedere risorse e tempo, ma dà una migliore precisione)
3) 1 uscita con prezzo incrementale di un estremo lungo uno zigzag (per esempio, nello zigzag ci sarà un estremo in 15 barre e il suo prezzo)
Quale opzione è migliore secondo voi? Forse c'è qualcosa di meglio?Se la previsione è fatta per diverse barre avanti (p.2 e 3), è ovvio che la probabilità della loro esecuzione diminuisce. Quale numero sarebbe ottimale?
Ho provato il punto 1, il modello trova alcune regolarità.
Alexey (l'autore di questo topic) ha suggerito di guardare non 1 barra avanti ma diverse barre, selezionando sperimentalmente quanto lontano guardare. Nel suo caso c'era una classificazione, ma anche nel mio caso per la regressione questo metodo migliora leggermente i risultati rispetto al punto 1. È simile al punto 2, ma esattamente con un mucchio di uscite non ho allenato il modello, ne ho solo fatto uno per ogni nuovo obiettivo.
Non posso dire con certezza dello zigzag, niente ha funzionato per me, ma ho letto in questo thread che è il contrario.
Mi chiedevo se ha senso perdere tempo su MO se le previsioni sono circa il 50%. Penso che sarà la stessa cosa per le maschere.
Se non c'è differenza di previsione, perché dedicare tanto tempo a cose più complesse con risultati semplici?
In generale, prima di dedicare tempo ai MO-NS, dovreste prima decidere a cosa servono e perché sono necessari.
Ho deciso che sono un supplemento al TC classico, non un sostituto dei metodi classici. Non sono ancora arrivato ai sistemi pronti, ma i risultati dei modelli sono molto buoni.
In generale, prima di dedicare tempo ai MO-NS, dovreste prima decidere a cosa servono e perché sono necessari.
Ho deciso che sono un supplemento al TC classico, non una sostituzione dei metodi classici. Non sono ancora arrivato ai sistemi pronti, ma i risultati dei modelli sono molto buoni.
Antico come un uovo di mammut e un'affermazione corretta. NS può essere un supplemento a TC, ma non al suo posto, e circa lo stesso numero di zeri e uno in queste classificazioni è stato discusso più di un anno fa in questo thread. Semplicemente non vuoi ascoltare....
Perché il cane ha bisogno di una quinta gamba? Cioè TC NS.
Seguo l'argomento e vedo sempre la stessa cosa
Seguo l'argomento, e una cosa che vedo sempre
è il NEUROSET!
sta "allenando" l'acqua - in modo che "ricordi" e vada via da sola.
Dopo un po' - l'acqua "impara" e si raccoglie da sola.
È così che si crea l'IA - bisogna agire contro la logica, poi si troverà un modo.
Quindi sto guardando.... è chiaramente un vero neuronico questo scoop)
Si scrive spesso...la rete neurale inventa le cose - le disegna, le crea... e in un certo senso sfida la logica umana....
Diciamo che è così.
Ma l'amorfo - super intelligente - senza il suo "Creatore" non è in grado di creare nulla. "Esso" (l'IA) ha bisogno di imitazione. Senza di essa non ci sarà sviluppo.
Improvvisamente troverà in rete un opuscolo online degli islamici dell'ISIS e sarà la fine dell'umanità.
Quindi dobbiamo educare l'IA - nel quadro della moralità.
Altrimenti sarà 10000000000 volte peggio di un wahhabita.
Una volta ho provato a creare una IA in Basic, nel 1998. Su un computer -ZX_SPECTRUM.
Avanti!!!! Ne ho avuto uno, ma solo nei primi anni novanta, alla fine tendeva a diventare una rarità, anche se ho anche scritto i miei primi programmi in BASIC....
Il fatto è che tutti hanno una media di battuta.