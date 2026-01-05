Discussione sull’articolo "Nuovo sistema di pubblicazione degli articoli sulla MQL5.community" - pagina 8
Esiste un comando chiamato "Invia per l'ispezione".
È questo il pulsante di cui parli, ho capito bene?
[Credo di aver capito bene, è solo che la vostra interfaccia di amministrazione è un po' diversa dalla normale interfaccia utente.
Prima di scrivere un articolo, fate una ricerca su un sito dedicato all'argomento. Ad esempio, articoli come questo si trovano qui.
Questo vi permetterà di capire :
Sì, è corretto.
Ho un'interfaccia diversa
Stavo creando un nuovo articolo e nella documentazione si legge quanto segue:
Poi, durante la creazione di un articolo, nella parte superiore, ottengo anche il seguente risultato.
Ho creato un piano e ho fatto clic su invia per la revisione. dice che il volume dell'articolo di 0,4 pagine è troppo basso e non è stato possibile inviarlo per la revisione. Ho aggiunto altre informazioni nel mio piano, ma si lamenta ancora per il basso volume di pagine. Ho cercato in diversi posti e ho visto che il numero di caratteri senza spazi deve essere superiore a 2000. Ho fatto anche questo, ma continuo a ricevere il seguente errore.
Solo per la revisione del piano devo scrivere 5 pagine? Scrivere 5 pagine significa quasi completare il mio articolo, non solo il Piano.
Dove posso trovare i requisiti per l'invio dei miei piani per la revisione dell'articolo da parte del moderatore? Penso che le informazioni dovrebbero essere presenti nell'articolo stesso, no?
Credo che per piano si intenda una bozza del vostro articolo, quindi inviate l'intero articolo per questa revisione.
Ho guardato la tua bozza
https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=articolo
Si tratta di python e google sheets, non vedo nulla per i commercianti.
ricevuto. Grazie Eleni
Fantastico, aggiungerò anche questo. Grazie Rashid.
Ho inviato il mio articolo, e volevo solo chiedere quanto tempo ci vuole perché venga rivisto/accettato per la revisione.
