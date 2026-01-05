Discussione sull’articolo "Nuovo sistema di pubblicazione degli articoli sulla MQL5.community" - pagina 7

Salve,
Sto cercando di sottoporre a revisione la bozza di un articolo. Ho letto l'articolo qui: https://www.mql5.com/it/articles/408. La bozza è nell'editor, pronta per la revisione. Ho premuto il pulsante "Invia per la revisione". Ricevo l'errore "La lunghezza dell'articolo di 1,5 pagine è troppo bassa".
La documentazione indica che un articolo deve essere di almeno 5 pagine, ma non c'è nulla che riguardi la lunghezza della bozza.

Esiste un altro metodo per inviare una bozza? A quale moderatore posso inviare un messaggio privato?

Grazie in anticipo per l'aiuto.
 
Di solito si chiede qui se l'argomento è di interesse e si fornisce una bozza dell'argomento. Se l'amministratore approva l'argomento, si scrive l'articolo.

Vedo il testo creato dall'IA. L'argomento stesso sarebbe interessante se fosse scritto in linguaggio umano e per le persone.

Questo articolo tratta dell'applicazione dell'elaborazione digitale del segnale (DSP) nel trading. Identifica i principali problemi associati al rumore del mercato e i limiti dell'analisi tecnica tradizionale, come i filtri di ritardo. L'articolo propone il DSP come strumento per estrarre informazioni significative dai dati rumorosi, promettendo ai trader una maggiore chiarezza del mercato e migliori decisioni di trading.

Di interesse per i trader è il passaggio dall'analisi nel dominio del tempo, che rende difficile l'identificazione di cicli e schemi ripetuti, al dominio della frequenza, dove le serie temporali possono essere scomposte in frequenze componenti. La comprensione delle forme d'onda e dei cicli di mercato aiuta a distinguere le tendenze dalle fluttuazioni ricorrenti, facilitando così analisi più accurate.

Inoltre, l'articolo evidenzia i pericoli dell'aliasing e della distorsione che portano a falsi segnali e indicatori imprecisi, aumentando il rischio. La conclusione invita i trader ad approfondire le tecniche DSP per sviluppare strategie di trading più efficaci. Questa combinazione di teoria e applicazioni pratiche rende l'articolo particolarmente prezioso per i trader che desiderano migliorare le proprie strategie.


 
Posso vedere il testo creato dall'IA. L'argomento in sé sarà interessante se sarà scritto in linguaggio umano e per le persone.

Grazie per la risposta.
Vorrei essere sicuro di aver capito il processo: avete usato l'intelligenza artificiale per analizzare e riassumere il testo? È corretto?

L'obiettivo di questo progetto è rendere i concetti avanzati del DSP comprensibili e rapportabili. A tal fine, sarà scritto in inglese semplice, con esempi e analogie per comunicare i concetti.

Grazie per l'assistenza.

 
OK, vai avanti e scrivilo. Vediamo cosa ne viene fuori.

 
Voglio scrivere un articolo sui fair value gaps e sul trading nei fair value gaps utilizzando i blocchi di ordini e i cambiamenti della struttura del mercato, questo articolo descriverà i diversi tipi di fair value gaps, come possono essere convalidati e come eseguire operazioni su di essi e anche cosa aspettarsi dai fair value gaps.
 
Sarei grato se un moderatore approvasse questo argomento in modo da poter iniziare subito.
  1. Noi moderatori non possiamo farlo,
  2. Vai su https://www.mql5.com/en/articles
    nell'angolo in alto a destra c'è scritto: "Nuovo articolo" o "Aggiungi un nuovo articolo".
  3. Cliccateci sopra e potrete iniziare la procedura da lì.
"Si consiglia di sottoporre immediatamente il Piano degli articoli al moderatore per la revisione e l'approvazione." dove posso farlo perché non vedo dove posso farlo approvare
 

Esiste un comando chiamato "Invia per l'ispezione".


 
Eugene Mmene struttura del mercato, questo articolo descriverà i diversi tipi di fair value gaps, come possono essere confermati e come fare trading su di essi, nonché cosa aspettarsi sui fair value gaps Apprezzerei se qualche moderatore approvasse questo argomento in modo che io possa iniziare immediatamente

Prima di scrivere un articolo, fate una ricerca su questo argomento. Ad esempio, articoli come questo si trovano qui.

Questo vi permetterà di capire :

  • come dovrebbero essere scritti gli articoli
  • quali argomenti sono già stati trattati
