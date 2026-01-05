Discussione sull’articolo "Nuovo sistema di pubblicazione degli articoli sulla MQL5.community" - pagina 7
Sto cercando di sottoporre a revisione la bozza di un articolo. Ho letto l'articolo qui: https://www.mql5.com/it/articles/408. La bozza è nell'editor, pronta per la revisione. Ho premuto il pulsante "Invia per la revisione". Ricevo l'errore "La lunghezza dell'articolo di 1,5 pagine è troppo bassa".
La documentazione indica che un articolo deve essere di almeno 5 pagine, ma non c'è nulla che riguardi la lunghezza della bozza.
Esiste un altro metodo per inviare una bozza? A quale moderatore posso inviare un messaggio privato?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Di solito si chiede qui se l'argomento è di interesse e si fornisce una bozza dell'argomento. Se l'amministratore approva l'argomento, si scrive l'articolo.
Vedo il testo creato dall'IA. L'argomento stesso sarebbe interessante se fosse scritto in linguaggio umano e per le persone.
Di interesse per i trader è il passaggio dall'analisi nel dominio del tempo, che rende difficile l'identificazione di cicli e schemi ripetuti, al dominio della frequenza, dove le serie temporali possono essere scomposte in frequenze componenti. La comprensione delle forme d'onda e dei cicli di mercato aiuta a distinguere le tendenze dalle fluttuazioni ricorrenti, facilitando così analisi più accurate.
Inoltre, l'articolo evidenzia i pericoli dell'aliasing e della distorsione che portano a falsi segnali e indicatori imprecisi, aumentando il rischio. La conclusione invita i trader ad approfondire le tecniche DSP per sviluppare strategie di trading più efficaci. Questa combinazione di teoria e applicazioni pratiche rende l'articolo particolarmente prezioso per i trader che desiderano migliorare le proprie strategie.
Posso vedere il testo creato dall'IA. L'argomento in sé sarà interessante se sarà scritto in linguaggio umano e per le persone.
OK, vai avanti e scrivilo. Vediamo cosa ne viene fuori.
nell'angolo in alto a destra c'è scritto: "Nuovo articolo" o "Aggiungi un nuovo articolo".
Esiste un comando chiamato "Invia per l'ispezione".
Prima di scrivere un articolo, fate una ricerca su questo argomento. Ad esempio, articoli come questo si trovano qui.
Questo vi permetterà di capire :