Discussione sull’articolo "MQL5.community - User Memo" - pagina 5

M M #: Mi piacerebbe ritirare i miei fondi e chiudere il mio conto, ma non vedo nulla che lo permetta. Ho letto che solo le somme guadagnate possono essere ritirate, ma sicuramente non è così. Questa società sta trattenendo i miei 11.500 dollari e non fornisce un processo passo dopo passo per ritirare tutti i miei fondi e chiudere il caso. Quando arrivo a questo punto, mi viene mostrato che non ho soldi nel mio conto!

Non confondere il "conto di trading" con il "conto della comunità MQL5".

Presumo che tu stia parlando di un "conto di trading", quindi contatta il tuo broker. Solo loro possono fornirvi i dettagli sul prelievo dei vostri fondi.

 
Non sono in grado di accedere a MQL.Community su MT5, voglio installare gli indicatori.
anche se ho cambiato la mia password, ma ancora il login non è riuscito "login / password errati".
@Moazzam Iqbal #: Non riesco ad accedere a MQL.Community su MT5, voglio installare gli indicatori. anche se ho cambiato la mia password, il login non è ancora riuscito "login / password errati".

Il tuo nome utente è"moazzamiqbal", non"Moazzam Iqbal".

 

Perché ci sono un sacco di domande elementari e creare 100 thread per la risposta, le cui risposte sono in questo articolo.

 

Per esempio, ogni giorno vengono creati argomenti "come contattare l'Amministrazione?" ma qui ci sono le risposte e ci sono molti argomenti simili.

https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk

MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
Qualcuno sa come risolvere e cosa è stato risolto? Perché non ho una voce del genere nel menu contestuale?

Mentre cercavo un'immagine il post ha smesso di essere modificato.

Finalmente ho fatto la domanda! Evviva i compagni!

