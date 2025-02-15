Discussione sull’articolo "MQL5.community - User Memo" - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non confondere il "conto di trading" con il "conto della comunità MQL5".
Presumo che tu stia parlando di un "conto di trading", quindi contatta il tuo broker. Solo loro possono fornirvi i dettagli sul prelievo dei vostri fondi.
anche se ho cambiato la mia password, ma ancora il login non è riuscito "login / password errati".
Il tuo nome utente è"moazzamiqbal", non"Moazzam Iqbal".
Buon pomeriggio amici!
Sono follemente stupido, quindi non tirate subito i pomodori.
Qual è lo scopo di questa cosa, in generale? Se non è un segreto, ovviamente.
Grazie a tutti!
Buon pomeriggio amici!
Sono follemente stupida, quindi non tirate subito i pomodori.
Qual è lo scopo di questa cosa, in generale? Se non è un segreto, ovviamente.
Grazie a tutti!
Perché ci sono un sacco di domande elementari e creare 100 thread per la risposta, le cui risposte sono in questo articolo.
Per esempio, ogni giorno vengono creati argomenti "come contattare l'Amministrazione?" ma qui ci sono le risposte e ci sono molti argomenti simili.
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
Buon pomeriggio amici!
Sono follemente stupida, quindi non tirate subito i pomodori.
Qual è lo scopo di questa cosa, in generale? Se non è un segreto, ovviamente.
Grazie a tutti!
Qualcuno sa come risolvere e cosa è stato risolto? Perché non ho una voce del genere nel menu contestuale?
Mentre cercavo un'immagine il post ha smesso di essere modificato.
Finalmente ho fatto la domanda! Evviva i compagni!