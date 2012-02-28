Сигнал формируется в момент закрытия бара. Сигналом для открытия позиций служит изменение цвета индикатора NonLagDot.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NonLagDotl.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Процесс создания торгового робота на основе данного модуля торговых сигналов никаких особенностей не имеет и достаточно подробно изложен в статье "MQL5 Wizard для "чайников"". Общая идея построения модуля торговых сигналов представлена в статье "Простейшие торговые системы с использованием семафорных индикаторов".

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Примечание: