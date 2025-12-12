- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
TAKOYAKI_Trade is my personal live account traded mostly by my own, not-yet-released Expert Advisor, with occasional manual intervention when market conditions change suddenly.
Main idea: steady, conservative growth rather than “get rich quick”.
Strategy outline
-
Instrument: primarily GOLD (XAUUSD)
-
Timeframe: M15
-
Style: breakout + light grid, maximum about 11 positions
-
Lots: small fixed starting lot, no aggressive martingale or over-leveraging
-
Risk: focus on controlled drawdown and survival first, profit second
Risk & recommendations
-
Recommended minimum deposit: 300 USD or more
-
I do not run other high-risk EAs on this account
-
Please remember that past performance does not guarantee future results and trading involves risk of loss of capital.
