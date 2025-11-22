SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Integrated Trend Strategy
Wang Lin

Integrated Trend Strategy

Wang Lin
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 66%
STARTRADERFinancial-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 021
Bénéfice trades:
523 (51.22%)
Perte trades:
498 (48.78%)
Meilleure transaction:
845.30 USD
Pire transaction:
-286.65 USD
Bénéfice brut:
7 488.68 USD (7 276 044 pips)
Perte brute:
-4 686.32 USD (4 167 645 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (39.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
889.97 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.50%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
646 (63.27%)
Courts trades:
375 (36.73%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
2.74 USD
Bénéfice moyen:
14.32 USD
Perte moyenne:
-9.41 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-131.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-286.65 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.70%
Prévision annuelle:
105.61%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
548.15 USD
Maximal:
935.24 USD (9.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.29% (933.15 USD)
Par fonds propres:
0.32% (15.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40+ 246
FRA40ft+ 200
NAS100+ 119
ES35+ 81
XAUUSD+ 64
GER40ft+ 59
HK50ft+ 55
JPN225ft+ 49
USDJPY+ 47
SP500ft+ 39
NAS100ft+ 18
CHINA50+ 17
VIX+ 9
EURUSD+ 8
XAUEUR+ 6
DJ30ft+ 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40+ -3
FRA40ft+ -32
NAS100+ -117
ES35+ 89
XAUUSD+ 2.5K
GER40ft+ -24
HK50ft+ -13
JPN225ft+ 274
USDJPY+ -103
SP500ft+ 176
NAS100ft+ 122
CHINA50+ 3
VIX+ -50
EURUSD+ 14
XAUEUR+ 39
DJ30ft+ -30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40+ 854K
FRA40ft+ 326K
NAS100+ 9K
ES35+ 142K
XAUUSD+ 111K
GER40ft+ 49K
HK50ft+ 210K
JPN225ft+ 1.3M
USDJPY+ 3.1K
SP500ft+ 38K
NAS100ft+ 75K
CHINA50+ 1.7K
VIX+ -214
EURUSD+ -2.4K
XAUEUR+ 6.7K
DJ30ft+ -40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +845.30 USD
Pire transaction: -287 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +39.30 USD
Perte consécutive maximale: -131.37 USD

Integrated Trend Strategy
Aucun avis
2025.11.22 15:40
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.05% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
