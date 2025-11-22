SinyallerBölümler
Wang Lin

Integrated Trend Strategy

Wang Lin
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 66%
STARTRADERFinancial-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 021
Kârla kapanan işlemler:
523 (51.22%)
Zararla kapanan işlemler:
498 (48.78%)
En iyi işlem:
845.30 USD
En kötü işlem:
-286.65 USD
Brüt kâr:
7 488.68 USD (7 276 044 pips)
Brüt zarar:
-4 686.32 USD (4 167 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (39.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
889.97 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
646 (63.27%)
Satış işlemleri:
375 (36.73%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
2.74 USD
Ortalama kâr:
14.32 USD
Ortalama zarar:
-9.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-131.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-286.65 USD (1)
Aylık büyüme:
8.70%
Yıllık tahmin:
105.61%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
548.15 USD
Maksimum:
935.24 USD (9.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.29% (933.15 USD)
Varlığa göre:
0.32% (15.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40+ 246
FRA40ft+ 200
NAS100+ 119
ES35+ 81
XAUUSD+ 64
GER40ft+ 59
HK50ft+ 55
JPN225ft+ 49
USDJPY+ 47
SP500ft+ 39
NAS100ft+ 18
CHINA50+ 17
VIX+ 9
EURUSD+ 8
XAUEUR+ 6
DJ30ft+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40+ -3
FRA40ft+ -32
NAS100+ -117
ES35+ 89
XAUUSD+ 2.5K
GER40ft+ -24
HK50ft+ -13
JPN225ft+ 274
USDJPY+ -103
SP500ft+ 176
NAS100ft+ 122
CHINA50+ 3
VIX+ -50
EURUSD+ 14
XAUEUR+ 39
DJ30ft+ -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40+ 854K
FRA40ft+ 326K
NAS100+ 9K
ES35+ 142K
XAUUSD+ 111K
GER40ft+ 49K
HK50ft+ 210K
JPN225ft+ 1.3M
USDJPY+ 3.1K
SP500ft+ 38K
NAS100ft+ 75K
CHINA50+ 1.7K
VIX+ -214
EURUSD+ -2.4K
XAUEUR+ 6.7K
DJ30ft+ -40K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +845.30 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Integrated Trend Strategy
İnceleme yok
2025.11.22 15:40
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.05% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
