- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 021
Kârla kapanan işlemler:
523 (51.22%)
Zararla kapanan işlemler:
498 (48.78%)
En iyi işlem:
845.30 USD
En kötü işlem:
-286.65 USD
Brüt kâr:
7 488.68 USD (7 276 044 pips)
Brüt zarar:
-4 686.32 USD (4 167 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (39.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
889.97 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
646 (63.27%)
Satış işlemleri:
375 (36.73%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
2.74 USD
Ortalama kâr:
14.32 USD
Ortalama zarar:
-9.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-131.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-286.65 USD (1)
Aylık büyüme:
8.70%
Yıllık tahmin:
105.61%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
548.15 USD
Maksimum:
935.24 USD (9.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.29% (933.15 USD)
Varlığa göre:
0.32% (15.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GER40+
|246
|FRA40ft+
|200
|NAS100+
|119
|ES35+
|81
|XAUUSD+
|64
|GER40ft+
|59
|HK50ft+
|55
|JPN225ft+
|49
|USDJPY+
|47
|SP500ft+
|39
|NAS100ft+
|18
|CHINA50+
|17
|VIX+
|9
|EURUSD+
|8
|XAUEUR+
|6
|DJ30ft+
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GER40+
|-3
|FRA40ft+
|-32
|NAS100+
|-117
|ES35+
|89
|XAUUSD+
|2.5K
|GER40ft+
|-24
|HK50ft+
|-13
|JPN225ft+
|274
|USDJPY+
|-103
|SP500ft+
|176
|NAS100ft+
|122
|CHINA50+
|3
|VIX+
|-50
|EURUSD+
|14
|XAUEUR+
|39
|DJ30ft+
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GER40+
|854K
|FRA40ft+
|326K
|NAS100+
|9K
|ES35+
|142K
|XAUUSD+
|111K
|GER40ft+
|49K
|HK50ft+
|210K
|JPN225ft+
|1.3M
|USDJPY+
|3.1K
|SP500ft+
|38K
|NAS100ft+
|75K
|CHINA50+
|1.7K
|VIX+
|-214
|EURUSD+
|-2.4K
|XAUEUR+
|6.7K
|DJ30ft+
|-40K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +845.30 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Integrated Trend Strategy
İnceleme yok