Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real5 0.00 × 1 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.00 × 2 OctaFX-Real10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 8 OctaFX-Real2 0.15 × 27 OctaFX-Real7 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live31 0.65 × 52 FBS-Real-7 4.00 × 1 FBS-Real-9 4.00 × 1 LiteFinance-Cent2.com 6.50 × 4