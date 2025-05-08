SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Only AUDUSD
Franky Ardiansyah

Only AUDUSD

Franky Ardiansyah
0 avis
Fiabilité
34 semaines
1 / 227 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 593%
OctaFX-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
363
Bénéfice trades:
276 (76.03%)
Perte trades:
87 (23.97%)
Meilleure transaction:
36.94 USD
Pire transaction:
-13.40 USD
Bénéfice brut:
927.43 USD (48 257 pips)
Perte brute:
-287.68 USD (20 948 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (43.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.36 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
89.40%
Charge de dépôt maximale:
14.11%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
17.59
Longs trades:
177 (48.76%)
Courts trades:
186 (51.24%)
Facteur de profit:
3.22
Rendement attendu:
1.76 USD
Bénéfice moyen:
3.36 USD
Perte moyenne:
-3.31 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-32.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.37 USD (3)
Croissance mensuelle:
25.30%
Prévision annuelle:
306.95%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.77 USD
Maximal:
36.37 USD (9.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.93% (32.18 USD)
Par fonds propres:
51.24% (155.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 363
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 640
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.94 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +43.83 USD
Perte consécutive maximale: -32.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real2
0.15 × 27
OctaFX-Real7
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.65 × 52
FBS-Real-7
4.00 × 1
FBS-Real-9
4.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
6.50 × 4
Averaging Martingale, no stop loss. there must be a floating minus so prepare free funds. minimum balance $300

octa copy username : sky_fr

my referral link : https://octa.click/iRX67WyAygV

Aucun avis
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.05 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.18 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
