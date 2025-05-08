SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Only AUDUSD
Franky Ardiansyah

Only AUDUSD

Franky Ardiansyah
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
1 / 227 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 593%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
363
Profit Trade:
276 (76.03%)
Loss Trade:
87 (23.97%)
Best Trade:
36.94 USD
Worst Trade:
-13.40 USD
Profitto lordo:
927.43 USD (48 257 pips)
Perdita lorda:
-287.68 USD (20 948 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (43.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.36 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
89.40%
Massimo carico di deposito:
14.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.59
Long Trade:
177 (48.76%)
Short Trade:
186 (51.24%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
3.36 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-32.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.37 USD (3)
Crescita mensile:
24.68%
Previsione annuale:
299.43%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.77 USD
Massimale:
36.37 USD (9.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.93% (32.18 USD)
Per equità:
51.24% (155.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 363
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 640
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.94 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.83 USD
Massima perdita consecutiva: -32.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real2
0.15 × 27
OctaFX-Real7
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.65 × 52
FBS-Real-7
4.00 × 1
FBS-Real-9
4.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
6.50 × 4
Averaging Martingale, no stop loss. there must be a floating minus so prepare free funds. minimum balance $300

octa copy username : sky_fr

my referral link : https://octa.click/iRX67WyAygV

Non ci sono recensioni
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.05 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.18 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Only AUDUSD
30USD al mese
593%
1
227
USD
306
USD
34
65%
363
76%
89%
3.22
1.76
USD
51%
1:500
