- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
363
Profit Trade:
276 (76.03%)
Loss Trade:
87 (23.97%)
Best Trade:
36.94 USD
Worst Trade:
-13.40 USD
Profitto lordo:
927.43 USD (48 257 pips)
Perdita lorda:
-287.68 USD (20 948 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (43.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.36 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
89.40%
Massimo carico di deposito:
14.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.59
Long Trade:
177 (48.76%)
Short Trade:
186 (51.24%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
3.36 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-32.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.37 USD (3)
Crescita mensile:
24.68%
Previsione annuale:
299.43%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.77 USD
Massimale:
36.37 USD (9.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.93% (32.18 USD)
Per equità:
51.24% (155.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|363
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|640
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|27K
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.94 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.83 USD
Massima perdita consecutiva: -32.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Averaging Martingale, no stop loss. there must be a floating minus so prepare free funds. minimum balance $300
octa copy username : sky_fr
